"Меладзе перекрыл мне кислород": продюсер бросил Приходько, оставив без денег и работы

Певица Анастасия Приходько впервые рассказала, почему продюсер резко разорвал с ней сотрудничество.

Константин Меладзе начал работать с молодой певицей после ее победы в «Фабрике звезд». Тогда казалось, что у эффектной девушки все впереди. Но жизнь преподнесла неприятный сюрприз, и звезда в один миг стала... никому не нужна.

Анастасия Приходько родом из Украины. В 19 лет амбициозная девушка приехала в Москву покорять российский шоу-бизнес и стала участницей популярного телепроекта «Фабрика звезд-7». В «звездном доме» Анастасия продемонстрировала свой сильный голос и стальной характер, благодаря чему и стала победительницей шоу. После «Фабрики» Константин Меладзе (который был продюсером телепроекта. – Прим. Sobesednik.ru) делал большие ставки на юную артистку и предложил ей контракт.

В 2009 году Приходько представила Россию на конкурсе «Евровидение», исполнив песню «Мамо», половина которой была написана на русском языке, а другая половина – на украинском. Однако Анастасия тогда осталась за бортом призеров. Неудачное выступление, по словам певицы, и послужило началом конца ее сотрудничества с выдающимся продюсером.

– Я это поняла, когда на «Евровидении» заняла 11-место, – призналась 33-летняя Приходько украинской ведущей Алине Доротюк на YouTube-канале DOROTYE. – Все, не было больше интереса продвигать такой проект, как я.

По словам Анастасии Приходько, Константин Меладзе разорвал контракт с ней в одностороннем порядке, оставив певицу за бортом эстрады. Звезда оказалась выкинутой из прежней жизни.

– Он тебе перекрыл кислород в шоу-бизнесе? – уточнила ведущая.

– Ну конечно. Но не то, чтобы в шоу-бизнесе… После «Фабрики» он сам начал набирать популярность. Его начали везде звать, у него были творческие вечера.

Но меня нигде не было, меня не приглашали.

Потом мне стало обидно, когда он начал раздавать мои песни. Таисия Повалий пела «Мамо». Можно же было меня позвать, но нет. И был период, когда я видела, что где был он, там не было меня. Это сильно ударило по мне.

Как рассказала Анастасия, вследствие стрессового расставания с Меладзе у нее произошел нервный срыв, понадобилась помощь специалистов. К психологическим проблемам прибавились и денежные: за три года сотрудничества с большим продюсером артистка не смогла даже накопить сбережения.

– Все думают, что это так прекрасно – стоять в Кремле и петь, – вздыхает Приходько. – Нет, это бесплатно. Половина проектов у нас были бесплатными… Первый год мы вообще отъездили за сто долларов за концерт.

Какие сбережения могут быть в моем случае, когда ты еще должен одеваться, как-то выглядеть прилично?!

Сейчас Анастасия живет в Киеве. Она счастливая жена и мама двоих детей. Про творчество Настя не забывает, но гнаться за популярностью не стремится, а тем более подстраиваться под правила современного шоу-бизнеса.