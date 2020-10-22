"Не дай Бог они прилетят": Гарик Харламов после развода с Асмус заговорил об инопланетянах

Известный российский шоумен, актер и комик Гарик Харламов побывал в гостях на подкасте у блогера и стендап-комика Данилы Поперечного. В беседе с ведущим, кроме всего прочего, была затронута тема о вере в Бога. На прямой вопрос коллеги: «Ты веришь в Бога?», Харламов сразу же назвал себя агностиком и отметил, что допускает существование чего-то подобного, однако не верит в религиозные догматы.

Более того, как признался участник популярного шоу Comedy Club, куда больше ему верится в существование инопланетян, более того, он даже опасается их появления на Земле, поскольку считает, что для человечества такая встреча закончится весьма печально.

«Когда ты начинаешь об этом думать. Думать, кто ты и что ты. Когда ты понимаешь, где мы вообще, что вокруг нас происходит. Что мы летим с огромной скоростью по вселенной. Более того, таких вселенных миллиарды и… Чем дальше от нас, тем больше объекты. Все эти черные дыры, кротовые норы. Ну конечно, я на миллиард процентов уверен, что существует жизнь вне. Потому что это просто теория вероятности.

Во-вторых, не дай Бог, они сюда прилетят. Потому что для меня самое идиотское, что человечество вообще сделало, самый идиотский поступок – послать сигнал в космос с сообщением о себе. Вот мы здесь, мы земляне, изучайте нас. И если какая-нибудь раса может до нас долететь и если им что-то от нас надо, то это же просто кошмар. Вы же таракана не спрашиваете, просто наступили и прошли, и вот будет так же, потому что ни будут явно сильней».