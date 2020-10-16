Внучке Гурченко закрыли доступ в клуб, где у нее произошла драка с Ларой Фрост

В распоряжении Sobesednik.ru оказалась видеозапись, сделанная после жестокой драки Елены Королевой с моделью Ларой Фрост.

Внучка Людмилы Гурченко, 37-летняя Елена Королева попала в скандал. На наследницу выдающейся артистки напала эпатажная модель Лара Фрост. Результатом этой драки стал вывих челюсти у Елены. О том, как произошла стычка и какой ущерб понесло заведение после инцидента, в эксклюзивном интервью корреспонденту Sobesednik.ru рассказал один из учредителей клуба, где развернулась драма.

– У нас была закрытая вечеринка, – рассказал нам Владимир. – Руслан, которого Лара как раз приревновала к Лене, так же, как и я, является учредителем клуба. И плюс ко всему он еще и начинающий артист. На том мероприятии мы сделали релиз его нового альбома, выступали и другие артисты. Лену (Елену Королеву, внучку Гурченко. – Прим. Sobesednik.ru) я знаю еще со школы, поэтому я ее пригласил. А Лара пришла в наш клуб с блогером Корнеем Тарасовым, они друзья.

Ранее Лара Фрост заявляла Sobesednik.ru, что до той злополучной вечеринки она состояла в отношениях с репером Русланом, из-за которого она и полезла драться с внучкой Гурченко. Но Владимир эту информацию опроверг.

– Руслан видел Лару Фрост до этого один раз в жизни, тоже на какой-то тусовке, – продолжает учредитель клуба. – Но она в него влюбилась, что ли, решила какие-то планы на него построить. Ему же Лара совершенно не нравится как женщина. У него вообще девушки нет.

В тот вечер Лена подошла поздравить Руслана – и в итоге Лара на нее напала. Я их разнял, потом мы обеих посадили в разные такси и отправили домой. Конечно, после этого инцидента всем уже было не до вечеринки. Большинство гостей разошлись, девушки оставили после себя поцарапанный стол.

На следующий день Владимир пригласил Лару и Елену в заведение, попытался их помирить.

– Я хотел сделать так, чтобы этот девчачий переполох не выходил в медиапространство, – утверждает Владимир. – Но в итоге Лара Фрост мне еще и пощечину дала. В общем, мы обеим теперь закрыли вход в наше заведение. Возможно, откроем, когда они встанут на правильный путь. Лена сейчас ходит с перебинтованным лицом, насколько я знаю, у нее вывих челюсти. Мне известно, что она ходила в полицию, писала заявление. Несмотря ни на что, если ей нужна будет моя поддержка в суде, я ей ее окажу.