"Какое тело…": 51-летняя Дженнифер Лопес показала свое "главное сокровище" и свела фанатов с ума

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес является владельцем одного из самых популярных аккаунтов в социальной сети Instagram. В связи с этим требования к качеству размещаемого артисткой контента со стороны подписчиков продолжают оставаться на достаточно высоком уровне, однако певицу это, похоже, ни капли не смущает с она продолжает публиковать фотографии, которыми восторгаются поклонники.

Например, совсем недавно Джей Ло разместила изображение обложки свежего номера журнала Billboard, где предстала в довольно сексуальном черном платье в паре с колумбийским певцом Малумой. Фанаты Дженнифер обратили внимание на прекрасные формы американки, которые отчетливо видны из под платья. Напомним, что именно попа артистки является ее «главным сокровищем», застрахованным на 300 миллионов долларов.

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«Вы знаете, на что мы все посмотрели первым делом», «королева, такая великолепная», «Моя челюсть выпала», «Какое тело… вау», «И этой женщине 51 год», «Два самых красивых человека на земле на обложке журнала», – пишут восторженные поклонники.

Всего под публикацией было оставлено порядка 10 тысяч комментариев и почти полтора миллиона лайков, один из которых принадлежит известной украинской певице Насте Каменских.