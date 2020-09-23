"Перебор": голая Настя Каменских шокировала поклонников

Известная украинская певица Настя Каменских решила завести с подписчиками своей странички в социальной сети Instagram философскую дискуссию о мечтах, успехе и уверенности. В новой публикации артистка заявила, что верит в энергетическую сущность всего в этом мире, а также в то, что каждый человек живет на собственной энергетической частоте. Именно это знаменитость назвала ключом в реализации любой мечты.

«Чтобы жить так, как вы мечтаете, необходимо настроиться на ту энергическую частоту, которая соответствует желаемой реальности. Сначала ваши мечты будут сбываться лишь на тонком уровне мыслей, и лишь после этого начнут воплощаться в жизнь. Поэтому каждый свой день нужно начинать с правильных мыслей и уверенности в том, что у вас обязательно все получится», — пишет артистка на своей страничке.

Казалось бы, глубокая и всеобъемлющая тема, которая могла бы запустить весьма продолжительную и витиеватую дискуссию. Однако не тут-то было. Дело в том, что этот пост Настя Каменских решила сопроводить серией снимков, которые, мягко говоря, совсем не способствуют настрою на философский лад. На прикрепленных фото певица позирует в одних трусиках, оголив грудь и выставив напоказ тело. Разумеется, в комментариях пользователи принялись обсуждать именно этот аспект свежей публикации. Причем, пользователи разделились на два лагеря: кто-то обсуждал решение Каменских раздеться, другие принялись отпускать шутки не только в адрес не совсем уместной наготы, но еще и по поводу того, как «высоко сидят» на артистке трусы.

«Красиво, но вульгарно», «Надо было и трусы снять, хуже уже не будет», «Это уже перебор», «А я верю, что если натянуть трусы еще выше, они разрежут вас пополам», «Зачем натягивать трусы до ушей?», «Неприлично», «Философия и эти фото не совсем сочетаются», «Трусы до плеч натянула», «Дальше только порно», «Зачем труселя натянула до подмышек?» — пишут шокированные поклонники.