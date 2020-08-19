Голая попа Насти Каменских покорила интернет. Фаны требуют "продолжения банкета"

Обнаженное фото украинской исполнительницы Насти Каменских в поле, опубликованное в личном аккаунте, «взорвало» сеть.

Теперь каждый пост, выкладываемый Настей, сопровождается комментариями в стиле «без трусов было лучше». Но Настя мужественно не реагирует на провокации хейтеров. Тем более что ей не привыкать. После того, как более 10 лет Настя находилась в статусе любовницы своего шефа и коллеги Потапа, а затем смогла увести его из семьи и довести до ЗАГСа, сложно представить, что может вывести поп-исполнительницу из равновесия. Тем более, что ей действительно есть, что показать.

Напомним, Настя Каменских, как и участницы трио «ВИА ГРа» Вера Брежнева и Алина Джанабаева, на определенном этапе стала антигероем. Те тоже на протяжении многих лет «дружили» с семьями своих патронов, а на деле, как оказалось, стали причинами развала их семей. Сейчас все трое являются счастливыми женами, а Алина Джанабаева даже успела родить от Валерия Меладзе.

У хейтеров же, кажется, появилась определенная тактика: цепляться за один неприглядный факт и монотонно «раскачивать» звезд на эмоции. Так, под каждым семейным фото Джигана и Оксаны Самойловой начинается волна комментариев: «Конечно же это все ради детей». Особо «осведомленные» желают паре привезти с отдыха в Турции пятого ребенка и сделать на этом еще один качественный пиар...