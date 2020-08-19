Голая попа Насти Каменских покорила интернет. Фаны требуют "продолжения банкета"

Фото: Depositphotos

Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Сериал "Чики" // Фото в статье: стоп-кадры с YouTube

Не "Чиками" едиными: какие еще сериалы про проституток стоит посмотреть
Фото в статье: Global Look Press

Наталия Белохвостикова о Николае Губенко: Я краснела от его шуток
// Global Look Press

Контратаки бьют владение: "Интер" разгромил "Шахтер" (5:0) в полуфинале ЛЕ
В центре внимания
Фото: Агентство новостей "Москва"
Подруга Ефремова напала на Добровинского в суде: Вы ответите за смех над Мишей!
"Батька сейчас сильно уязвим": удержится ли Лукашенко у власти до сентября?
Постриг и осыпание наградами: Кураев рассказал о новом фаворите патриарха Кирилла

Новости дня

19 августа, среда

[18:17]Белорусские госСМИ не заметили непризнание выборов их президента и санкции ЕС
[17:22]Еврокомиссия выделит €53 млн гражданскому обществу Беларуси
[16:48]Лидеры стран Евросоюза не признают выборы в Беларуси и вводят персональные санкции
[16:40]Mercedes отозвал более 1000 машин в РФ из-за ошибок в инструкции по эксплуатации
[16:22]"Лживый и подлый человек без чувства стыда": Ройзман раскритиковал Лукашенко
[15:59]Российскому дипломату в Норвегии дали 72 часа на то, чтобы он покинул страну
[15:51]Европарламент призвал ЕС ускориться с введением санкций против режима Лукашенко
[15:51]Гарри Минх стал самым богатым чиновником Кремля
[15:39]В Twitter российского космонавта появилось видео с пятью НЛО над Антарктидой
[15:28]Лукашенко поручил СМИ ругать оппозицию и потребовал поддержки от "Беларуськалия"
[14:58]Если вы хороший актер, откуда провалы в памяти: Добровинский – о защите Ефремова
[14:36]Кремль не считает выборы в Беларуси сфальсифицированными
[13:56]"Это все про геополитику": Лавров осудил ЕС за "вмешательство" в дела Беларуси
[13:46]Неизвестные сообщили о бомбе в здании суда, где разбирают дело Ефремова
[13:32]Подруга Михаила Ефремова: Добровинский превратил это дело в фарс (видео)
[13:25]Жириновского, ряд депутатов и сенатора не пустили в СИЗО к Сергею Фургалу
[13:11]Стало известно о еще одном погибшем во время протестов в Белоруссии
[13:09]Выбежавший с заседания по делу Ефремова Эльман Пашаев поругался с журналистами
[13:00]Пришедший на суд по делу Ефремова Никита Высоцкий отказался говорить со СМИ (видео)
[12:49]Лукашенко сравнил протестующих с Гестапо и призвал Запад заниматься своими делами
[11:58]"Он лжец": Цепкало отвел режиму Лукашенко от пары недель до пары месяцев
[11:38]Адвокаты Сафронова обратились в Генпрокуратуру с жалобой на следователя
[11:25]ОМОН разогнал бастующих работников МТЗ, другим рабочим угрожают ответственностью
[10:50]Лукашенко обманывает его собственное окружение, считает Колесникова
[10:38]"Всю ночь не спали": Пашаев опоздал на суд по делу Ефремова
[10:29]Лайнер, который связывают с ФСБ, совершил полет из Москвы в Минск и обратно
[09:27]Тихановская обратилась к лидерам ЕС перед экстренным саммитом по Белоруссии
[08:28]Более $1 млн бастующим в Белоруссии, переворот в Мали: главное к утру 19 августа
[07:36]Джозеф Байден официально стал кандидатом на пост президента США от демократов

18 августа, вторник

[18:42]Лукашенко заявил, что "остудит головы" членов Координационного совета
[15:54]Дочь Легкоступовой утверждает, что Юрий Фирсов угрожал ей, будучи нетрезвым
[15:27]Минюст США хочет отсудить у Сноудена прибыль от публичных выступлений
[15:16]Путин отказался вмешиваться в дела Белоруссии во время диалога с Меркель
[14:56]Жителю Перми дали два года за акцию с куклой, похожей на Владимира Путина
[14:29]В Пресненском суде рассказали о главных причинах смерти Сергея Захарова в ДТП
[14:14]Гражданская панихида по Валентине Легкоступовой состоится 20 августа
[13:56]65-летняя медработница севастопольской больницы умерла от коронавируса
[13:43]Тихановская записала видео ко дню рождения супруга, призывающего "не сидеть"
[13:34]Встреча советников "нормандской четверки" может пройти до начала осени
[13:08]Рязанский сообщил о возможности продления пособий семьям на детей до 16 лет

Фото: depositphotos
Чарджбэк: как вернуть деньги, если купленная по интернету вещь не подошла
Фото: Depositphotos
5 способов сохранить деньги в 2020 году, когда ставки по вкладам падают
Фото в статье: Depositphotos, скриншот Youtube
Заготовки на зиму из огурцов и кабачков: советы Андрея Туманова
Фото: depositphotos
Куда выбрасывать медицинские маски, чтобы не загрязнять природу?
Фото: depositphotos
Рецепт: пирог сестер Цветаевых в сливовой аранжировке
Фото в статье: пресс-служба СТС
Спагетти с водкой и "пьяная" печень: ТОП-3 рецептов "под градусом"
Фото: Global Look Press
Мат на листовках ЕР в Челябинске и озеро лотосов в Волгограде: что обсудили в Сети
Фото: Global Look Press
Домашние салоны красоты в Перми и пожар во Владимире: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Форшмак, гратен и рулетики из лосося: ТОП-3 рыбных блюда от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
"Друзья на час" в Туле и "гламурный батюшка" в Твери: что обсуждали в Сети

Голая попа Насти Каменских покорила интернет. Фаны требуют "продолжения банкета"

Шоу-бизнес
17:11, 19 августа 2020

Голая попа Насти Каменских покорила интернет. Фаны требуют "продолжения банкета"
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Обнаженное фото украинской исполнительницы Насти Каменских в поле, опубликованное в личном аккаунте, «взорвало» сеть.

Теперь каждый пост, выкладываемый Настей, сопровождается комментариями в стиле «без трусов было лучше». Но Настя мужественно не реагирует на провокации хейтеров. Тем более что ей не привыкать. После того, как более 10 лет Настя находилась в статусе любовницы своего шефа и коллеги Потапа, а затем смогла увести его из семьи и довести до ЗАГСа, сложно представить, что может вывести поп-исполнительницу из равновесия. Тем более, что ей действительно есть, что показать.

Напомним, Настя Каменских, как и участницы трио «ВИА ГРа» Вера Брежнева и Алина Джанабаева, на определенном этапе стала антигероем. Те тоже на протяжении многих лет «дружили» с семьями своих патронов, а на деле, как оказалось, стали причинами развала их семей. Сейчас все трое являются счастливыми женами, а Алина Джанабаева даже успела родить от Валерия Меладзе.

У хейтеров же, кажется, появилась определенная тактика: цепляться за один неприглядный факт и монотонно «раскачивать» звезд на эмоции. Так, под каждым семейным фото Джигана и Оксаны Самойловой начинается волна комментариев: «Конечно же это все ради детей». Особо «осведомленные» желают паре привезти с отдыха в Турции пятого ребенка и сделать на этом еще один качественный пиар...

Тема: Украина

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Меладзе #новости шоу-бизнеса #Настя Каменских

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:

Фото: Instagram

Шоу-бизнес

"Только в стриптиз!": Светлану Бондарчук высмеяли за короткое свадебное платье
Фото в статье: Instagram

Шоу-бизнес

Звезда "Кармелиты" Зимина тайно вышла замуж, а Артем Михалков скрыл рождение сына
Владимир Плахотин / фото: из личного архива Владимира Плахотина

Шоу-бизнес

Врач Легкоступовой: После пластики у Вали начались осложнения. Она много курила
Политика
"Райка Горбачева-то – немецкая шпионка!": Минаев и Венедиктов об Августовском путче
Везет же людям: заместитель Мишустина нашла у себя дом
"Судьба Собянина висит на волоске": Валерий Соловей рассказал о возможной отставке мэра Москвы 
"Наши войска могут оказаться там": Жириновский назвал условие ввода армии РФ в Беларусь
Общество
"Грязные деньги нам не нужны": Добровинский об иске к Ефремову в 1 рубль
"Пашаев добавляет срок Ефремову": адвокат высмеяла тактику защиты актера в суде
"Вероятность сохраняется": Делягин высказался о возможном введении повторного карантина с 20 сентября 
Первые показания родных Захарова: обманули его мать и скрыли его любовницу
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Никакая свобода не приносит благ ни диктатору, ни художнику. Вот почему среди российской творческой интеллигенции у Лукашенко больший процент сторонников, чем на родине: в Минске к искусству относятся с тоталитарной серьезностью. Кроме того, российских художников не пытают; а если и пытают, то что такое это полицейское насилие по сравнению с муками творчества!

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

За 30 лет в России прошло огромное количество фестивалей и концертов, где звучали песни Виктора Цоя.С одной стороны, попытка запрета может быть связана с подготовкой проекта «возрождения» группы «Кино». С другой – 35-летний наследник, возможно, решил, что пришло время подзаработать и на каждом «стороннем» исполнении

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Водители городского транспорта в Кирове теперь могут пользоваться благами цивилизации, правда, не без риска для жизни. Помните, Путин показывал нам аниме с ракетами и обещал какой-то прорыв? Мы не знаем, как сложилась судьба мультяшных вооружений, но в городе Кирове прорыв уже состоялся. И местный телеканал отчитался об этом репортажем

Культура и ТВ
"II": фильм о нетерпимости и стигматизации в постсоветских школах
"Валя его смущалась": Анциферова рассказала о неизвестном муже Легкоступовой
Гарик Сукачев показал фото со съемок нового сезона шоу "Голос"
Марина Зудина: Два года после смерти Табакова – самые тяжелые в моей жизни
Шоу-бизнес
"Халтура и туфта!": Соседов раскритиковал Лолиту за работу в театре
Людмила Поргина – о "любовницах" Караченцова: Я хочу вызвать Азизу на бой!
Бузова без лифчика смутила Киркорова
Магия не помогла "императрице": Аллегрова летала к шаману, чтобы забеременеть

Здоровье
Клюква способна лечить проблемы с желудком и кишечником
Найден еще один опасный очаг распространения коронавируса
Медики в масках и перчатках все равно чаще других заражаются COVID-19
Даже легкая форма COVID-19 может вызвать иммунный ответ
Туризм
К возобновлению авиасообщения с Россией готовят еще 30 стран
Дача, Байкал и "внутренний туризм": как отдохнуть этим летом, советуют знаменитости
Еды меньше, цены выше: первые впечатления туристов об открывшейся Турции
Турагенты испугались фейковой новости о вспышке коронавируса в Турции
Авто
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Зачем МВД хочет повысить показатели смертности на дорогах? Отвечает Ольшанский
В России одной бедой меньше
Недвижимость
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Свежий номер
Александр Федута // фото: PhotoXpress
Александр Федута: Мы дожили. Эпоха Лукашенко минула, и потому моя жизнь не бессмысленна
Фото в статье: PhotoXpress, соцсети
Подальше от большой воды: кем стали дети "Курска"
В Москве люди выходили за Голунова, в Нальчике – за Кочесоко и других // Фото: скриншот Youtube
"Кавказский Голунов": в Кабардино-Балкарии начался суд над Мартином Кочесоко
Анатолий Гуревич («Кент»)
Они удивили даже Мюллера. Кем были наши Бонды из "Красной капеллы"
Екатерина Фурцева // фото: ТАСС
Фурцева, она же "Никитские ворота", она же "Екатерина Великая"

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Юлия Ауг // Global Look Press
Актриса Юлия Ауг:
Мне кажется, народ Беларуси победит в войне против Лукашенко
Ирина Слуцкая // Фото в статье: личный архив
Ирина Слуцкая:
"До восемнадцати лет жила в однокомнатной квартире с родителями"
Виктор Шендерович // фото в статье: Андрей Струнин
Виктор Шендерович:
"Россия – либо часть Европы, либо часть Китая"
Григорий Заславский // фото в статье: АГН "Москва"
Ректор ГИТИСа:
В этом году вступительные сдавали с ножами, вилками и пистолетами
Юлия Михалкова // фото в статье: пресс-служба телеканала СТС
Юлия Михалкова:
На ТВ я принесу больше пользы, чем сидя в кресле на Охотном Ряду
Фото: Instagram
"Только в стриптиз!": Светлану Бондарчук высмеяли за короткое свадебное платье
Владимир Плахотин / фото: из личного архива Владимира Плахотина
Врач Легкоступовой: После пластики у Вали начались осложнения. Она много курила
Фото в статье: Instagram
Звезда "Кармелиты" Зимина тайно вышла замуж, а Артем Михалков скрыл рождение сына
Фото: Instagram
Голая попа Насти Каменских покорила интернет. Фаны требуют "продолжения банкета"
Фото: Instagram
Юлия Савичева впервые показала фото оставленной ею дочери
Фото: depositphotos
В городе Зверево появится "советник по счастью" горожан
Фото в статье: РИА "Новости"
"Ваш билетик" уходит в прошлое
Фото: depositphotos
Банда дерзких верблюдов терроризирует село под Астраханью
Фото: depositphotos
Чумовое жилье: на Ямале коренным жителям выдают сертификаты на чумы
Фото: depositphotos
Рецепт: Чтоб вам кисло было!
^