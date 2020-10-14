Фото волосатого Бондарчука и "жены Орбакайте" взорвало сеть

Экс-телеведущая Оксана Пушкина показала архивное фото, на котором Федор Бондарчук еще не был лысым.

Бывшая ведущая проекта «Женские взгляд» на НТВ, а ныне депутат Государственной Думы Оксана Пушкина поделилась архивным снимком, на котором она сидит за столом с Владимиром Пресняковым и Кристиной Орбакайте, которые тогда еще были супругами, а также с Федором Бондарчуком. Фото было сделано в 1991 году, поэтому подписчики ударились в ностальгию по 90-м, вспомнили песни Преснякова тех лет. А главное – жутко удивились внешнему виду Федора Бондарчука — с волосами он абсолютно неузнаваем, поэтому многие пошли искать в комментариях, кто этот парень в клетчатом пиджаке.

«Никогда в жизни без подписи не поняла бы, что на фото Бондарчук», – поражались фолловеры.

«На архивном фото депутата Оксаны Пушкиной примечательнее всего выглядит Фёдор Бондарчук с волосами», – отметила подписчица.

«А Пресняков с длинными волосами тоже хорош! Похож на девочку, на жену Орбакайте!» – поделились наблюдением комментаторы.

В жизни всех героев фото с того момента, когда был сделан снимок, сегодня много что изменилось. Владимир Пресняков расстался с Кристиной Орбакайте и ждет уже второго ребенка от Натальи Подольской, Федор Бондарчук потерял волосы и разгульный нрав, потому что находится под контролем строгой супруги Паулины Андреевой. А Оксана Пушкина закончила карьеру телеведущей и стала борцом за права женщин в депутатском кресле.