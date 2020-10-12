"150 тысяч – нормальная пенсия!": Поргина жестко ответила на упреки завистников

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина одобрила идею Никаса Сафронова назначить ей солидную пенсию и вмазала завистникам.

Опубликованное Sobesednik.ru мнение художника Никаса Сафронова о том, что Людмила Поргина заслуживает пенсию в размере 150 тысяч рублей – как, впрочем, и все пенсионеры, которые всю жизнь трудились на благо страны, произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Мы решили поинтересоваться у Людмилы Поргиной, согласна ли она с художником и какую пенсию она хотела бы себе сама.

– 150 тысяч – это нормально! – заявила нам актриса. – С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу.

Я не позволяю себе шиковать, покупать бриллианты. Это все в прошлом, – призналась Sobesednik.ru Людмила Поргина. – Не в бриллиантах счастье. Счастье – в любви, в работе. Я сильный человек. Оказалась от работы в театре, чтобы нести Колю на руках. Это нормально. В этом и есть смысл жизни – помогать родному тебе человеку. Коля подарил мне сына и вообще счастье бытия. Только не думайте, что я совершила подвиг. Это служение любимому мужу. Это любовь!

– Вы слышали, что некоторые блогеры, в частности, Лена Миро, предлагают забрать у вас надбавку к пенсии, которую вы получаете как Заслуженная артистка России?

– Да. Кто-то заявил: достойна ли я получать ежемесячно 30 тысяч к пенсии?