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11 октября, воскресенье

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[15:45]В Москве полицейские не объяснили причину задержания девушки с красно-белым зонтом
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10 октября, суббота

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"150 тысяч – нормальная пенсия!": Поргина жестко ответила на упреки завистников

Шоу-бизнес
17:21, 12 октября 2020

"150 тысяч – нормальная пенсия!": Поргина жестко ответила на упреки завистников
Людмила Поргина // Фото: Андрей Струнин
Людмила Поргина // Фото: Андрей Струнин

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина одобрила идею Никаса Сафронова назначить ей солидную пенсию и вмазала завистникам.

Опубликованное Sobesednik.ru мнение художника Никаса Сафронова о том, что Людмила Поргина заслуживает пенсию в размере 150 тысяч рублей – как, впрочем, и все пенсионеры, которые всю жизнь трудились на благо страны, произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Мы решили поинтересоваться у Людмилы Поргиной, согласна ли она с художником и какую пенсию она хотела бы себе сама.

– 150 тысяч – это нормально! – заявила нам актриса. – С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу.

Я не позволяю себе шиковать, покупать бриллианты. Это все в прошлом, – призналась Sobesednik.ru Людмила Поргина. – Не в бриллиантах счастье. Счастье – в любви, в работе. Я сильный человек. Оказалась от работы в театре, чтобы нести Колю на руках. Это нормально. В этом и есть смысл жизни – помогать родному тебе человеку. Коля подарил мне сына и вообще счастье бытия. Только не думайте, что я совершила подвиг. Это служение любимому мужу. Это любовь!

– Вы слышали, что некоторые блогеры, в частности, Лена Миро, предлагают забрать у вас надбавку к пенсии, которую вы получаете как Заслуженная артистка России?

– Да. Кто-то заявил: достойна ли я получать ежемесячно 30 тысяч к пенсии?

Я пахала с утра до ночи, играла на утренниках, вечером – на взрослых спектаклях. Пела, танцевала! У меня был очень большой репертуар, – перечисляет Поргина. – Я объехала с гастролями всю страну! Не была дома по два месяца! А пенсии… Что делать, если у нас страна такая. 

Теги: #Пенсии #Караченцов #Знаменитости #Шоу-бизнес #Лена Миро #Никас Сафронов #Людмила Поргина #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

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