Татьяна Овсиенко высказалась о своем алкоголизме и побоях мужа

Известная российская певица Татьяна Овсиенко, в адрес которой в последнее время звучали обвинения в алкоголизме, решила выйти на связь и самостоятельно прокомментировать эти слухи. Как утверждает знаменитая артистка, максимум, который она может себе позволить – это бокал вина или рюмка коньяка вечером.

Овсиенко при этом подчеркивает, никакой алкогольной зависимости у нее нет. Кроме того, исполнительница опровергла заявление своей подруги о том, что ее супруг, предприниматель Александр Меркулов, который ранее отбывал срок за покушение на убийство, позволяет себе поднимать на нее руку.

«Нет у нас никаких трагедий. Разумеется, мы с Сашей иногда спорим, но обходится без драк. А синяков у меня всегда много – это сосудистая история, наследственное заболевания. Такой у меня организм, ничего не поделать: стоит слегка задеть что-то или удариться – сразу пятно. Но Саша меня не обижает», – рассказала Овсиенко в интервью порталу «СтарХит».

К слову, слухи об алкоголизме и побоях со стороны мужа, судя по всему, настолько надоели артистке, что она даже опубликовала анонс большого интервью у себя на страничке в социальной сети Instagram, попросив поклонников не верить слухам.