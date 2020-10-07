"Лицо алкоголика": врач предрек опухшей Овсиенко трагическую судьбу Легкоступовой

Эксперт разглядел у певицы «все признаки алкоголизма». Неужели звезда и правда спивается?

В жизни Татьяны Овсиенко, судя по всему, наступила черная полоса. Певица, как утверждают ее подруги, никак не может найти гармонию в отношениях с мужем Александром Меркуловым, которого ждала на протяжении нескольких лет из тюрьмы. Поговаривают, что испытывает певица и проблемы с финансами. Из-за этого недавно она, мол, вынуждена была продать единственный автомобиль.

Известный клинический психолог Елена Перелыгина считает: проблемы у Овсиенко куда более серьезные. И в первую очередь из-за ее увлечения алкоголем. Об этом эксперт впервые рассказала Sobesednik.ru.

– Танечка Овсиенко теряет свою былую привлекательность просто на глазах, – говорит Елена Перелыгина. – Несложно догадаться, что является причиной этих изменений... В светской тусовке уже давно говорят о том, что в семейной жизни у нее не все гладко. В последнее время её внешность сильно изменилась.

Я, как клинический психолог, могу сказать что у неё, на мой взгляд, присутствуют все внешние признаки алкоголизма. Это и так называемое «лицо алкоголика» – одутловатость, «синюшность», ослабление тонуса мышц нижней части лица, опущение лица.

Стоит обратить внимание на то, что лицо Татьяны стало в последнее время несколько асимметричным, – подчеркивает доктор. – Это может быть последствием физического воздействия со стороны её близкого окружения, которое наверняка и составляет ей компанию в моменты расслабления. Это может представлять опасность для жизни и здоровья Татьяны.

Елена Перелыгина // Фото: личный архив

Елена Перелыгина отмечает, что проблемы в состоянии Овсиенко выдает не только внешний вид певицы, но и особенности ее поведения.

– Мы видим, что она постоянно автоматически прикрывает лицо рукой, особенно когда улыбается или смеётся, – продолжает Елена. – Это может говорить о том, что она отдает себе отчёт во внешних дефектах, знает об их происхождении и пытается скрыть от общественности то, что ей кажется неприемлемым и стыдным.

Все её движения очень резкие и разбалансированные, – добавляет эксперт. – Она очень напряжена. Создаётся впечатление, что она постоянно контролирует все части своего тела, потому что оно её не слушается.

Я недавно наблюдала ее в программе Максима Галкина «Сегодня вечером». Когда она сидит, то очень сильно опирается на стул локтями, поза у неё закрытая, все её фразы прерывистые и, как правило, незаконченные. Наблюдается расторможенность психики.

Даже в руках мы видим некоторый тремор, который с трудом можно скрыть, из-за этого она держит себя «рука за руку» практически постоянно, – отмечает Перелыгина. – Я прошу общественность обратить внимание на данную ситуацию, чтобы не упустить момент. И чтобы всё не закончилось так трагически, как с моей подругой Валечкой Легкоступовой.