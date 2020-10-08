"Вы позорите президента!": Миро высмеяла заказные поздравления Бузовой и Бородиной

Ольга Бузова и Ксения Бородина коряво поздравили Владимира Путина с 68-летием и закрыли возможность комментариев.

«Ольга Бузова и Ксения Бородина поздравили с днём рождения Владимира Путина. Это так смешно, что давайте ржать вместе», – написала скандальная блогер Лена Миро.

По ее словам, из текста поздравления президента Бузовой явно видно, что в России хорошо жить только тому, кто, словно раб или каторжанин, работает по 24 часа в сутки.

«Платье – по писю, за спиной – Кремль, и без того пустой взгляд устремлён в пустоту. Оленька вещает... Ты иносказательно назвала Путина плохим президентом, хотя сама этого и не поняла. Хороший президент – тот, кто может обеспечить высокий уровень жизни населения при трудовой неделе, не превышающей 40 часов, – считает Миро. –

Бузова, не льсти себе и не позорь своим поздравлением Путина», – подчеркивает блогер.

Что касается Бородиной, то, по словам Лены Миро, та «еще тупее Бузовой». Поскольку Ксения видит главное призвание президента в том, чтобы «быть настоящим мужиком».

«Я обращаюсь к дебилам, которые привлекли Ксюшу и Олю из публичного "Дома 2" поздравлять президента по криво написанным методичкам. Вы что творите, дуболомы? У вас в среду – пьяная пятница наступила, что ли?» – вопрошает Миро.

Блогер сделала вывод, что, закрыв комментарии, обе поздравительницы опровергли свои же посты, в которых говорили, что президент абсолютно открыт – выходит к народу и не прячется за кремлевскими стенами.

«А они сами, поздравляя президента, прячутся за стеной функции отключения комментариев», – подводит итог Лена Миро.