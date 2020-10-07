"Лизнули все-таки": российские звезды поздравили Путина и попали под шквал критики

7 октября российский президент Владимир Путин отмечает свое 68-летие. О том, как проводит этот день глава государства, известно мало, тем более, что на фоне пандемии и усиленного режима безопасности встретиться с ним могут лишь единицы. Зато российские звезды не забыли о столь важной для главы государства и верховного главнокомандующего дате, а потому принялись поздравлять его на своих страничках в социальной сети Instagram. Вот только оказалось, что слова поддержки и благодарности в адрес президента, высказанные популярными российскими артистами, вызывают у многих россиян неоднозначную реакцию.

«С днем рождения, мой президент. Спасибо за возможность, отойти от края пропасти и снова гордиться страной. Спасибо за Крым, новую армию и многое другое», — написал на своей страничке певец Олег Газманов. Довольно быстро под постом артиста появились многочисленные комментарии. И если одни пользователи просто присоединились к поздравлениям, то другие подвергли Газманова серьезной критике, напомнив о падении уровня жизни населения, коррупции и других негативных проявлениях, которые они склонны связывать с нахождением Владимира Владимировича «у руля».

«Лизнули все-таки», «На данный момент мы все на краю пропасти благодаря нашему президенту и московскому мэру Собянину», «Коррупция, обнищание населения, застой в экономике, воровство», «Это только вам удалось отойти от края пропасти, все остальные на краю», «Сколько пафоса и раболепия, когда перед Лужковым, потом перед Собяниным, теперь перед Путиным», «Спасибо за пенсии в 9000 рублей и за повышение пенсионного возраста», — пишут в комментариях критики.

Куда менее многословен в своих поздравлениях был король российской эстрады Филипп Киркоров. «С днем рождения, господин президент», — написал артист и прикрепил к посту совместное фото с Владимиром Владимировичем. Но и ему в комментариях, что называется «насыпали» за воротник.

«Филя, зачем ты это сделал? Отписка», «На пенсию, господин президент», «Филипп, не позорься», «Пора на пенсию», «Можно было и по-честному, не "господин", а "хозяин"», «мы даже подарок ему сделали – наши деньги, хотя, он его себе сделал сам», «Фил, как ты мог», «Народ нищенствует, дети и старики брошены на произвол», «Зачем тебе это?», «Отписываюсь», — пишут недовольные пользователи.

Справедливости ради стоит отметить, что в комментариях под постами Киркорова и Газманова большая часть подписчиков все же высказала в адрес главы государства наилучшие пожелания и слова благодарности. А вот коллегам артистов по цеху, также решившимся публично поздравить президента, повезло меньше. Критика в их адрес и в адрес высшего руководства страны в комментариях под их постами была настолько сильной, что им пришлось закрыть возможность комментировать публикации. Сейчас, оставить сообщение под постами Кати Лель, Николая Баскова и Ксении Бородиной, опубликовавших довольно сильные и отчасти даже эмоциональные поздравительные тексты, попросту нельзя.