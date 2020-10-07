Поргина "переодела" Путина в розовое: вдова Караченцова удивила неожиданным подарком

Вдова Николая Караченцова рассказала Sobesednik.ru о подарке, который хотела бы вручить президенту в день его рождения.

7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет. Ранее актер Станислав Садальский и политик Дмитрий Гудков, поздравляя президента, единодушно пожелали ему «поскорее уйти на пенсию».

Своей оригинальной идеей презента лидеру страны с нами поделилась и Людмила Поргина.

– Володечке желаю здоровья и побольше радостей в жизни, ведь столько всего сваливается на его голову, – посочувствовала президенту актриса. – Хочу, чтобы он всегда имел право диктовать другим, как жить и что делать.

Если бы я могла преподнести подарок президенту, подарила бы кожаный пиджак яркого цвета – малинового, к примеру, – призналась вдова Караченцова.

Пусть он отдохнет от этих черных пиджаков. Хочется, чтобы он уже почувствовал себя не лидером страны, а мальчишкой-хулигашкой.