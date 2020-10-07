"Идет коза рогатая и пламенем объятая": Монеточка "предсказала" смерть Славиной

Мрачной славой обрастает новый альбом певицы Монеточки «Декоративно-прикладное искусство».

«Почему-то никто не заметил, но в новом альбоме Монеточки есть песня «Коза» и такие строчки: «Идёт коза рогатая и пламенем объятая», – написал телеграм-канал «Небожена».

Напомним, что оппозиционная журналистка Ирина Славина, которая трагически погибла 2 октября возле здания МВД Нижнего Новгорода, руководила проектом KozaPress. И получается, что Монеточка в своей песне действительно будто «предвидела» ее гибель.

«Надо срочно переслушать весь альбом. Может, там и про Киргизию с Карабахом что-то», – добавляет телеграм-канал.

В новом альбоме 11 треков, среди которых есть такие названия, как «Папина любовница» и «Рентгенограмма». Критики уже высказались о звучании альбома как о слишком электронном и неформатном, чтобы Монеточка смогла повторить свой же успех 2018 года. Тогда альбом «Раскраски для взрослых» произвел ошеломительный эффект, а трек «Каждый раз» звучал из каждого утюга.

В этот раз по случаю возвращения Монеточки она была приглашена к Ивану Урганту на «Первый канал» и даже призналась в романе со своим продюсером Виктором Исаевым.

Не исключено, что эта мрачная параллель даст новый виток обсуждению альбома.