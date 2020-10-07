Дочь Конкина обвинили в пьянстве и разврате: соседи рассказали о странностях погибшей

К обсуждению загадочной смерти Софии Конкиной подключились соседи дочери артиста.

Расследование смерти дочери Вдадимира Конкина Софии уходит на диваны желтых ток-шоу. Теперь журналисты пообщались с соседями Софии, которые якобы часто становились свидетелями шумных разборок девушки с сожителем.

«Я, помню, видела, как она однажды выносила мебель вместе со своим сожителем. Потом еще несколько раз встречала. Трезвой ее я практически не видела. София рассказывала, что муж не помогает с воспитанием ребенка, мол, она сама девочку обеспечивает. Она постоянно висела на телефоне, с кем-то знакомилась», — рассказала «Стархиту» соседка погибшей.

Другой «свидетель», соблюдающий, правда, строгое инкогнито, написал признание на листе бумаги: он сообщил, что состоял с Софией в интимной близости.

Параллельно идет официальное расследование причин смерти Софии Конкиной, которое также находит много странностей, что дает поводы для новых слухов. Например, выяснилось, что в последний день своей жизни дочь актера хотела встретиться с подругами, но те не смогли вырваться на посиделки. Также Конкина была записана в салон красоты, что странно для человека, планирующего совершить самоубийство. А за несколько дней до смерти друг Софии подарил ей мобильный телефон и отслеживал по нему ее перемещения. При этом в тот трагический вечер он почему-то не поинтересовался отсутствием Софии дома ночью...