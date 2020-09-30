Почему умерла София Конкина: 3 версии загадочной смерти дочери актера

Трагическая гибель наследницы Владимира Конкина обрастает все более шокирующими подробностями.

29 сентября на Пятницком кладбище состоялись похороны 32-летней дочери Народного артиста России Владимира Конкина Софии. Девушка утонула в бассейне фитнес-центра, у нее осталась 11-летняя дочь. Эта трагедия стала огромным горем для всей семьи. Девочка просилась в морг, чтобы «подержать за руку маму» и «оживить» ее. Отец проплакал все похороны.

По факту смерти дочери актера заведено уголовное дело.

Следствие рассматривает несколько версий: под подозрение попали администраторы фитнес-центра, бывший муж Софии Руслан и нынешний поклонник Михаил.

С администрацией фитнес-центра все понятно — вопросы следствия связаны с пропавшими записями камер, снятыми в тот злополучный день. Прояснить предстоит и то, почему женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, пустили в бассейн. Ведь экспертиза показала наличие в организме Софии более двух промилле алкоголя и снотворного препарата.

«Это мог быть некрепкий алкоголь, но в большом количестве, плюс спортивные усилия, требующие нагрузки. В состоянии опьянения, усиленном седативными препаратами, можно и в ложке воды захлебнуться», — заключил нарколог.

А вот причиной употребления «смертельной смеси» алкоголя и медпрепаратов мог стать бывший супруг дочери Конкина – Руслан, который, по словам родственников, настраивал дочь против матери, не платил алименты. В последнее время София погрязла в долгах, закладывали вещи в ломбард, а накануне смерти ей даже заблокировали банковские счета. Другая неприятная подробность: бывший муж Софии предположительно связан с криминальным миром, и теперь родные боятся, что он попросту выкрадет дочь.

Третьей версией стала ревность со стороны возлюбленного – Михаила, с которым София познакомилась в интернете. При этом подруга погибшей на условиях анонимности сообщала СМИ, что личная жизнь Софии как раз налаживалась – за две недели до смерти она переехала к возлюбленному, познакомила его с дочерью...

В любом случае, загадочная смерть Софии Конкиной не дает покоя никому, и каждая новая версия становится ударом для легендарного исполнителя роли Владимира Шарапова.