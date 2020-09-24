СМИ: дочь Владимира Конкина утонула в бассейне. Отец обезумел от горя

Как сообщается, 32-летняя женщина захлебнулась в воде.

После двух дней неизвестности в семью звезды сериала «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина пришло горе: как утверждают СМИ, 32-летняя дочь актера София умерла на руках врачей.

Причина смерти шокирует не меньше, чем молодой возраст женщины: утопление в пресной воде. Софию, по предварительной версии, извлекли из бассейна уже бездыханной.

Спортивный комплекс, где предположительно и случилась трагедия, находится на Красной Пресне в Москве и работает до полуночи. Неудивительно, что в 23.30 людей в бассейне уже не было. Девушку, как сообщается, нашли уже на самом дне, оперативно вызвали скорую помощь. Благодаря оперативности медикам удалось запустить дыхание Софии и доставить в первую сердечно-легочную реанимацию Боткинской больницы, где продолжилась двухдневная борьба за жизнь девушки. Но финал был печален.

Все это время семья Софии пребывала в неизвестности, пытаясь самостоятельно найти женщину. Только после того, как фитнес-клуб передал вещи Софии в больницу, в рюкзаке обнаружили документы, которые и позволили установить ее личность и найти родню. Когда сотрудники больницы через сутки связались с семьей Софии, она все еще находилась в реанимации.

Близкие Софии не верят в несчастный случай. Все выглядит действительно странно — женщина занималась плаванием профессионально, хроническими заболеваниями не страдала, а бассейн всего 1,6 метров глубиной. Поэтому в данный момент проводится дополнительная проверка и устанавливаются возможные версии.

София Конкина по профессии была юристом, у нее остались сын и дочь. В данный момент в семье решается, кто возьмет опеку над детьми. София – третий, младший ребенок в семье 69-летнего Владимира Конкина. У нее есть два брата-близнеца. На счету Владимира Конкина десятки популярнейших картин: «Как закалялась сталь», «Место встречи изменить нельзя», «Отцы и дети», «Принцесса на бобах», «Сармат» и многие другие.