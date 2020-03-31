Садальский защитил Конкина, которому не дали звание Народного артиста

Мироновой, Ковальчук и Кравченко присвоили звание Народных артистов. Шарапову из «Места встречи» дали лишь орден Дружбы.

31 марта президент Путин присвоил звание Народного артиста России 42-летней Анне Ковальчук, которая стала известной после главной роли следователя прокуратуры в сериале «Тайны следствия», 50-летнему Алексею Кравченко («Иди и смотри», «9 рота») и 46-летней Марии Мироновой («Ночной дозор», «Гибель империи»).

Звания артистам дают по ходатайству тех организаций, где они работают или с кем сотрудничают. Можно предположить, что за Кравченко попросил МХТ им. Чехова, где служит актер, за Миронову – театр Ленком, за Ковальчук – питерский театр Ленсовета. А вот находящийся на пенсии актер Владимир Конкин, исполнитель роли Павки Корчагина в фильме «Как закалялась сталь» и Володи Шарапова в «Месте встречи изменить нельзя», удостоился только ордена Дружбы.

Светлана Светличная («Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны»), которой в мае исполнится 80 лет, как и Конкин, носит звание только Заслуженной артистки, причем уже более 35 лет. Перед юбилеем ее вообще не оказалось в списках награжденных.

В Москве Заслуженные, как и Народные, выйдя на пенсию, ежемесячно получают от столичной власти по 30 тысяч рублей. Хорошая прибавка, если учесть, что у многих актеров с возрастом возникают проблемы с работой!

А вот известная актриса Елена Коренева, за спиной которой участие в более 70 работах в кино и на телевидении («Романс о влюбленных», «Сибириада», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен»), вовсе не имеет никакого звания. Раньше это не произошло, потому что актриса уезжала жить в Америку, а теперь, вероятно, из-за ее оппозиционного отношения к власти.

Леонид Ярмольник // Фото: Global Look Press

66-летний артист и кинопродюсер Леонид Ярмольник тоже не имеет званий.

– Мне звание Народного артиста предлагали несколько раз, но моя жена Ксюша сказала, что не впустит меня в дом, если соглашусь, – рассказывает Sobesednik.ru Леонид Исаакович. – Если серьезно, то я глубоко убежден, что артиста должны знать по имени и в лицо. Звание «народного» у нас обесценено, оно практически уже у всех, хотя они не Ульяновы, не Евстигнеевы, не Яковлевы, не Ефремовы и так далее. Или еще проще и понятнее: представьте себе – Народный артист Джек Николсон, Марлон Брандо, Роберт Де Ниро, Аль Пачино... Смешно!

– Да пусть всем дают эти звания! – смеется в разговоре с нами заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, который признается, что вместе с московской надбавкой получает пенсию в 50 тысяч рублей. - Актерам надо всегда давать звания при жизни. Другое дело, что эти звания – пустой звук, награды уже давно обесценились. Я против того, когда эстрадная попса, которая поет под фонограмму, награждается такими званиями. А в данном случае могу сказать, что Ковальчук, Кравченко и Миронова – действительно хорошие артисты. Мне они нравятся.

Станислав Садальский // Фото: Global Look Press

– Кого сегодня награждают, кому присваивают звания, как выбирают? Непонятно! – комментирует Sobesednik.ru старший консультант Гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина. – Артист кино Игорь Петренко, который снялся более чем в 50 фильмах, несколько лет не может получить Заслуженного, хотя он – лауреат Государственной премии России. Недавно отказали в звании народного прекрасному артисту Михаилу Жигалову, который всю жизнь отдал театру и кинематографу. Главное – нам даже не сообщают мотивацию отказов. Как только Заслуженным и Народным стали приплачивать сумму в 30 тысяч рублей, к нам в гильдию потянулись артисты с просьбой, даже требованием выдвинуть их на звание. Говорят: «Эти деньги так бы мне помогли сейчас!» Мы пытаемся как-то помочь, но, повторюсь, далеко не всегда получается.