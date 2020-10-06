"Оставил без денег и черной икры": Маша Распутина пострадала из-за афериста

Маша Распутина в последние годы выступает нечасто. Как говорит сама певица, на сцену она выходит по великому вдохновению. Вдохновение случилось в конце лета, когда артистка согласилась полететь на Дальний Восток. В Хабаровске у звезды было запланировано выступление на свадьбе.

– Человек, который нас приглашал, предложил не привычный гонорар, а чуть меньше, – рассказывает продюсер звезды Виктор Захаров. – Я сразу сказал: «Мария за такие деньги не выступает». Но этот Роман меня уговорил. Сказал, что Мария – любимая певица тех людей, которые устраивают свадьбу. Вдобавок клятвенно пообещал, что организует еще одно выступление Марии, а так же перешлет в качестве подарка десять килограммов черной икры.

Организатор хабаровского выступления звезды Роман

Распутина свои обязательства выполнила: ее выступление прошло «на ура». При появлении певицы присутствующие тут же вскочили со своих мест и стали танцевать, активно подпевая звезде. Невероятная харизма и золотые хиты Распутиной «Ты упал с Луны», «Ты меня не буду» и «Роза чайная», как известно, творят чудеса.

– В целом выступлением Мария осталась довольна, – продолжает Захаров. – Мы познакомились с прекрасными людьми, которые устраивали свадьбу. С родителями жениха у нас оказалось много общих друзей: мы с ними до сих пор общаемся.

А вот организатор оказался непорядочным. Второго выступления не организовал, черную икру так и не прислал. Хотя прошло уже больше месяца.

Директор Марии пытался с ним связаться. Первое время он обещал, а потом просто перестал отвечать на звонки. Как я понял, у него имеются больше проблемы с алкоголем. Сейчас думаю выяснить, сколько он сам получил за выступление Марии. Если такой непорядочный, не удивлюсь, если он и заказчиков обманул. Хотел бы предупредить коллег Марии: с этим человеком нужно вести себя предельно осторожно.