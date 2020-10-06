"Лучше покажи декольте!": больную ковидом Семенович высмеяли поклонники

Цветущий вид певицы и телеведущей Анны Семенович заставил подписчиков усомниться, что она правда подхватила коронавирус.

Теледива Анна Семенович выложила в Instagram видеообращение, в котором рассказала, что сидит на самоизоляции с диагнозом Covid-19 до 12 октября, и призвала всех надевать маски и перчатки.

Анна сообщила, что у нее не было температуры, только слабость и потеря обоняния, что, по ее мнению, является главным симптомом ковида и поводом для сдачи теста на коронавирус.

Цветущий вид Семенович на видео взбесил поклонников, особенно тех, кто сейчас болеет в гораздо более серьезной форме.

«Ну и что это за болезнь без температуры, с лёгкой слабостью? Слабость может быть и от недостатка некоторых витаминов, особенно некоторых из группы В. Ковидом стало модно болеть?» – озадачились фолловеры.

«Сколько вам за это заплатили?» – спросили поклонники актрису.

«Вообще-то при короне слабость, лежишь пластом, к вечеру противная температура… такая ахинея… Одни умирают, другие говорят, что все прекрасно, но у меня ковид».

Тем не менее большинство подписчиков Семенович оказались лояльными и любящими — восхищались тем, как похудела Анна и как замечательно и свежо выглядит звезда без макияжа. «Диванные врачи» посоветовали Семенович пить витамины и… опустить камеру ниже, в район декольте.