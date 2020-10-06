"Какая страшная рожа!": Дубовицкую возмутил диагноз, как у Началовой

Новость о том, что Регина Дубовицкая страдает неизлечимой болезнью, всколыхнула актерскую и телевизионную среду. Один из врачей, увидев последние фотографии звезды «Аншлага», предположил, что легендарная ведущая страдает подагрическим, либо же ревматическим полиартритом. Это весьма коварное заболевание, вызывающее сильные боли в суставах и с трудом поддающееся лечению. Таким недугом при жизни страдала Юлия Началова.

Сама Регина Игоревна долго хранила молчание. Но для Sobesednik.ru сделала исключение и впервые прокомментировала состояние своего здоровья.

– Я уже слышала, что подхватила что-то, – говорит Регина Игоревна. – К счастью, ничего не подхватывала. Это точно! Подагры у меня нет. Про болезни Началовой ничего не знаю. Я чувствую себя неплохо.

По словам Дубовицкой, она продолжает активно работать. Сейчас телеведущая монтирует новые выпуски «Аншлага».

– Понятия не имею, кому нужно распускать слухи о том, что я чем-то болею, – вздыхает теледива. – Ладно, я к этому привыкла.

Знаете, что меня убило совершенно? Под каждым текстом о моей болезни висит баннер с названием лекарства, которым якобы надо лечиться, и адрес аптеки, где его можно купить. Это же реклама чистой воды! Аферисты наживаются! А если человек, увидев такую страшную рожу, как у меня на тех фотографиях, пойдет его и купит? А оно не поможет?

Знаете, я не обращаю на слухи внимания, – продолжает Дубовцикая. – За всю мою телевизионную деятельность я столько про себя слышала! Но когда это связано с аптекой и рекламой лекарств, очень неприятно. Хочу предупредить всех: не обращайте на это внимания и ничего не покупайте! А эти… пусть резвятся!