"Ты гнилой лох!": почему Вадим Самойлов насмерть разругался с родным братом

3 октября основатель группы «Агата Кристи» празднует 56-й день рождения.

В последние пять лет имя музыканта чаще всего фигурирует в прессе в контексте его ссоры с братом Глебом. Как так получилось, что кровные родственники стали врагами и что Вадим никогда не простит Глебу – в материале Sobesednik.ru.

Группу «Агата Кристи» Вадим вместе с музыкантами Александром Козловым и Петром Маем создал в 1985-м году. А через два года пригласил в коллектив брата Глеба, который младше него на шесть лет. Популярность группы пришлась на начало девяностых – конец нулевых годов. За 20 лет Вадим и Глеб Самойловы выпустили множество композиций, которые навсегда останутся визитными карточками российского рока. Но в 2010-м «Агата» прекратила свое существование, и каждый из братьев пошел своей дорогой.

Однако фанаты с этим мириться отказывались, поэтому в 2015-м Вадим и Глеб вновь вместе вышли на сцену в «Ностальгических концертах». А позже Самойлов-старший еще и отправился в тур по России, который назывался «Агата Кристи. Все хиты». Именно в тот период у Глеба и появились претензии к брату. По его словам, родственник не выплатил ему гонорар за совместное выступление. Самойлов-младший высказал свое недоумение и в связи с тем, что Вадим, как он утверждает, без спроса на своих концертах использовал песни, которые написал он, Глеб. Самойлов-младший подал в суд два иска, но так ничего и не добился.

– То, что Глеб подал на меня в суд – конечно, далеко не братский поступок, – рассказывал Вадим Самойлов в интервью Sobesednik.ru несколько лет назад. – Но, честно говоря, никаких эмоций я на этот счет не испытываю. Как бы там ни было, я уважаю Глеба. Просто в очередной раз понял, как он ко мне относится. Но это хорошо. Лучше уж знать правду, нежели тешить себя напрасными надеждами. Я не считаю, что победил брата в суде. Я просто защищался. Требования, которые были предъявлены мне, абсолютно не правомерны. Ведь как можно запретить мне исполнять песни, которые были написаны в коллективе?! Мы все имеем на них право.

Однако однажды в прессу просочилась переписка братьев, где Вадим был не столь доброжелателен по отношению к Глебу.

«Ну что там с судом, малыш? Давай уже скорее! – писал Самойлов-старший в тех скандальных сообщениях. – Пора тебя лишать девственности, лживый, гниющий самозванец. После "Брата" ты мне не брат (Самойловы написали один из саундтреков к фильму "Брат-2". – Прим. Sobesednik.ru). Я с подлецами в форме пьющих лохов из самодеятельности не сотрудничаю. Ты один такой был. Вытащил тебя в люди, а теперь катись обратно… однофамилец!»

В недавнем интервью Вадим Самойлов признался, что действительно писал эти обидные слова брату еще во время судебных тяжб, но он считает, что имел на это все основания.

– Несмотря на то, что для меня подать на брата в суд немыслимо, я все могу забыть и простить Глебу, кроме одного, – сказал Вадим в беседе с журналистом газеты «Аргументы и факты» Владимиром Полупановым. – К нашей маме в Екатеринбурге приходили люди от него и фактически заставили ее наговорить что-то про меня. Записали её на видео, смонтировали, как надо, отрезали всё, что не нужно, и опубликовали у себя на ресурсах, эта запись до сих пор там висит. Позор. То, что Глеб в войне со мной использовал маму, вот этого я ему не прощу, конечно.

Стоит отметить, что между Вадимом и Глебом существуют и политические разногласия. Если старший Самойлов на протяжении многих лет дружит с политиком Владиславом Сурковым, является частым гостем в Донбассе и выступает перед ополченцами, то Глеб, наоборот, известен своими оппозиционными взглядами в отношении российских властей.

Однако несмотря на все конфликты братьев, песни «Агаты Кристи» продолжают звучать не только на радиостанциях, но и в наших сердцах. А сам Вадим однажды признался нашему корреспонденту: он верит в то, что они с братом еще выйдут на сцену вместе.

– В настоящий момент, конечно, с трудом видится хоть какое-то взаимодействие, – сказал нам Вадим. – Но жизнь – слишком остроумная вещь! Хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Поэтому я не планирую этого, но вполне допускаю, что при каких-то обстоятельствах такие концерты в будущем могут произойти!

По материалам: life.ru, aif.ru.