Поргину "лишили" пенсии, Самойлова обокрала Кардашьян: новости шоу-бизнеса 30 сентября

Собчак, Кудрявцева, Климова и другие герои самых свежих новостей шоу-бизнеса – в вечернем обзоре Sobesednik.ru.

Интервью Ксении Собчак и Леры Кудрявцевой всего два дня, а тиктокеры уже «нарезают» его на шутки. «Как понять, что интервью удалось? Когда фразы из него уходят в народ и становятся мемами. Всё вижу и смеюсь», – написала Собчак в своем телеграм-канале, приложив видео из соцсети «Тик-ток», где цитата Леры об Андрее Разине: «Я бы его посадила, если бы была такая возможность», – опубликована с подписью: «Когда он написал "спокойной ночи" и не поставил сердечко».

Оскандалившуюся жену Джигана бывшие преданные подписчицы выводят на чистую воду. У Оксаны Самойловой уже третья неудачная попытка выхода на рынок с новым бизнесом. При том что, по ее громким заявлениям, последний разрабатывали в бизнес-школе «Сколково». Речь идет о запуске новой косметической линии, которая оказалась косплеем бренда сестры Ким Кардашьян, а команда Самойловой даже не догадалась «затереть» логотип на фото. Ранее Самойлову обвиняли в закупке тканей для одежды на рынке «Садовод» и создании бездарного гайда по уходу за собой.

Скандальная блогер Лена Миро возмутилась размером пенсии вдовы Николая Караченцова.

По мнению Миро, ежемесячную надбавку в 30 тысяч рублей, полагающуюся обладательнице почетного звания Заслуженной артистки РФ, Людмила Поргина получает не вполне справедливо.

Лена, например, не припомнит ни оной значимой роли актрисы в кино. На этом основании она делает вывод, что единственная роль Поргиной – жена Николая Караченцова. Куда девать больше 20 лет службы актрисы в театре Ленком при этом, правда, не совсем понятно...

Екатерина Климова в кружевной сорочке затмила красотой интернет. Несмотря на то, что видеоролик в Instagram был посвящен рекламе парфюма, комментаторы забыли об аромате и восхищались красотой и естественностью 42-летней актрисы, воспитывающей четырех детей.