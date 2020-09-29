"Стефания отлично зарабатывает!": Маликов рассказал о бизнесе 20-летней дочери

Музыкант признался, что в пандемию жил на деньги, полученные за съемки в рекламе.

В ресторане LOGOVO состоялся акустический квартирник Дмитрия Маликова. Народный артист России представил свои лучшие хиты и новые произведения. Для него нынешнее выступление стало одним из первых после карантина. Певец признался, что соскучился по общению со зрителями, которых в этот вечер угощали не только хитами от Маликова, но и вкуснейшими блюдами из дичи.

– Во время карантина я не позволял себе хандрить, – рассказал Дмитрий. – Потому что у меня есть маленький сын Марк, которому недавно исполнилось 2 года и 7 месяцев. Он меня стимулировал и не давал расслабляться.

Артисты жалуются, что из-за пандемии лишились доходов. Маликову в этом плане повезло больше: перед карантином он успел сняться в рекламе оператора сотовой связи и интернет-магазина. На эти средства и жил.

А вот его старшая дочь Стефания во время пандемии, наоборот, стала зарабатывать больше. Как оказалось, девушка с головой ушла в бизнес.

– Стефания за время пандемии нашла себе очень интересное занятие, которое, быть может, станет ее будущим, – рассказал Дмитрий. – Она придумала бренд и стала производить одежду. Раньше нужна была глобальная маркетинговая компания, чтобы о твоем товаре узнали. Но сейчас есть соцсети. Стефания – популярная в интернете девочка. Ее ровесницы с радостью приобретают ее платья. Честно говоря, она неплохо стала зарабатывать. И меня это не может не радовать.