Мистика и тайные знаки Бузовой: названы звезды шоу-бизнеса, имеющие связи с масонами

Бытует мнение, что многие знаменитости обязаны своим успехом, своей популярностью и, разумеется, баснословными гонорарами вовсе не таланту и титаническому труду с работой над собой, а тайным знаниям или даже причастностью к мистическим культам, вроде масонской ложи, о которой сегодня наслышан едва ли не каждый.

Именно по этой причине журналисты из года в год стараются находить хотя бы косвенные признаки связи некоторых наиболее успешных звезд с одной из самых загадочных оккультных организаций на планете, которую считают причастной к целому ряду знаковых для истории событий. Тем более, что многие звезды, в том числе и отечественные, нередко дают поводы усомниться в том, что свои богатства и славу они заработали исключительно честным трудом и недюжинным талантом.

Журналисты портала Teleprogramma составили список звезд, которые могут быть так или иначе связаны с масонами или любыми другими тайными сообществами, практикующими оккультные ритуалы и секретные техники достижения успеха.

Ольга Бузова

Стремительный взлет ее певческой карьеры вызывает вопросы. Именно после того, как Бузова начала петь, она стала использовать свой фирменный жест — букву «Л». Совпадение или нет, но это — один из символов масонства.

Тимати

Парень из небедной семьи, казалось, Тимати в состоянии и сам построить карьеру. Однако известный рэпер часто показывает «козу» - магический знак, защищающий от сглаза. Помимо этого, Тимати любит изображать знак «всевидящее око», который означает «хочу, чтобы было так, а не иначе».

Джиган

Друг Тимати и человек, в чьем музыкально таланте сомневается, кажется, даже сам Джиган. Феномен его популярности невозможно разгадать, но если присмотреться: у Джигана на спине тату — масонская пирамида. Она же мелькает в его клипе «Дни и ночи». Вот такая отсылка к тайному обществу.

Бейонсе и Джей Зи

Их считают королем и королевой иллюминатов. На концертах и в клипах они соединяют ладони в треугольник, либо складывают пальцы в круг. Джей Зи основал свой лейбл «Рокафелла», а фамилия самой могущественной династии масонов — Рокфеллер.

Канье Уэст

Друг и бывший помощник рэпера Джей Зи превзошел своего учителя. С такими знакомыми он добился немыслимых успехов в музыке. Теперь он хочет стать президентом США. Будет не сильно удивительно, если именно так и произойдет.

Рианна

Джей Зи вывел в щоу-бизнес и Рианну. Ее первый хит на клип Umbrella – голые танцы в масонском треугольнике — выглядит как посвящение. Также Рианна называет себя принцессой иллюминатов и исправно на каждом концерте складывает ладошки в треугольник.

Леди Гага

Леди Гага регулярно передает привет темному миру, который «ей помогает» - прикрывает глаз рукой или челкой. Фанаты считает ее иконой и практически поклоняются ей. Но, как уже говорилось ранее, за все приходится рано или поздно платить: у Гаги волчанка и ей категорически не везет в личной жизни.