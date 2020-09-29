"Любимый меня возит": Шуфутинский "проговорился" о настоящей ориентации?

Двусмысленная фраза женившегося на днях шансонье шокировала поклонников, которые засомневались в его ориентации.

Михаил Шуфутинский женился в третий раз. Избранница моложе исполнителя хитов 1990-х почти на 30 лет. Со Светланой Юразовой Михаил знаком не один десяток, поскольку она долго выступала в его танцевальном коллективе. И, по словам самого же Шуфутинского, не один год он добивался Светлану. Но красавица была неприступна, ведь Шуфутинский был женат. И вот когда 5 лет назад супруга Михаила скончалась, Светлана оказалась «единственным человеком на земле», который понял шансонье. Об этом пара разоткровенничалась в эфире программы «Привет, Андрей!»

По словам Шуфутинского, у которого двое взрослых сыновей, подаривших ему семерых внуков, семья очень хорошо приняла Светлану. Ради любимой певец даже сел на диету.

Но недавно Шуфутинский принял участие в еще одном шоу – «Что было дальше». Там 72-летнего Шуфутинского стебали сразу 5 комиков, которые поставили под вопрос искренность чувств. Стиль стеба неоднократно скатывался к ЛГБТ-тематике.

– Как вы относитесь к Федуку? – спросили шансонье.

– Приятный парень, – ответил Шуфутинский.

– Сейчас многие парни так говорят, – подкололи певца.

Но когда речь зашла об автопарке Шуфутинского, и он странно оговорился, напряглись даже сами комики.

«Сам езжу и любимый меня возит… моя», – сообщил Михаил.

«Мне сейчас такое послышалось, еще эти голубые очки...» – попытался выплыть из неловкой ситуации один из соведущих.

Не стала ли Светлана удачным прикрытием настоящих интересов Михаила Шуфутинского, зашуршали комментарии. В любом случае, даже если Светлана является «ширмой», прикрывающей секреты Шуфутинского, тыл у нее надежный.

«Света занимается с танцевальной группой, занимается многими административными вопросами, вопросами пиара, много помогает. Выходить на сцену ей сейчас ни к чему, потому что у нее гораздо больше обязанностей – она моя жена», – рассказал журналистам Шуфутинский.