Корикова "восстала из мертвых", у Башмета ковид: новости шоу-бизнеса 29 сентября

Корикова «восстала из мертвых», Башмет слег с ковидом: новости шоу-бизнеса 29 сентября

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Елена Корикова ушла в сетевой детокс полгода назад и изолировалась от коронавируса в своем доме в Черногории. И лишь теперь, к огромной радости фанатов, актриса выложила в Instagram ряд снимков в автомобиле, на которых выглядит свежо и молодо.

Стоит напомнить, что после того как Елена Корикова подверглась «информационной травле» со стороны бывшего влиятельного ухажера, она очень старательно ограждает свою личную жизнь от внимания посторонних.

Владимир Конкин не верит, что его дочь погибла случайно. Косвенно его подозрения подтверждает адвокат, который не смог найти записи злополучного вечера в фитнес-клубе, поскольку они были удалены. Более того, по словам защитника, у Софии была прекрасная жизнь и отсутствовал мотив для совершения самоубийства. Версия о суициде появилась в связи с тем, что в крови дочери Конкина нашли алкоголь и седативные препараты, усиливающие состояние опьянения. По словам сотрудников, в фитнес-клуб она пришла уже в нетрезвом состоянии.

Валерия поделилась архивным снимком 4-летней давности со съемок клипа. На фото она полулежит у бассейна в расслабленной позе, которую подписчики сочли вульгарной и обрушили волну хейта на певицу.

72-летнего Михаила Шуфутинского, женившегося в третий раз на 40-летней участнице собственного коллектива, заподозрили в интересе к мужскому полу, когда она сообщил, что на феррари его возит «любимый». Это дало повод для предположений – не стала ли новая супруга удачной ширмой настоящих увлечений знаменитого шансонье...

Юрия Башмета госпитализировали в больницу вместе с женой. У 67-летнего музыканта коронавирус, его мучает сильная одышка, подтвердили СМИ в пресс-службе «Русского концертного агентства».

Пару увезли на скорой после вызова на дачу, находящуюся на Николиной горе.

«Вот вы говорите, коронавирус рушит пары. А некоторые только благодаря ему вообще вспомнили, что у них законные супруги имеются! Ну и скорейшего выздоровления всем, конечно!» – цитируют СМИ телеграм-канал «Героиня Татлера».