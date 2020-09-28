"Ни грамма фотошопа": Яну Рудковскую высмеяли в сети за селфи с Максимом Галкиным

Музыкальному продюсеру Яне Рудковской нередко приходится выслушивать в свой адрес большое количество критики от недоброжелателей. Впрочем, желание публиковать на своей страничке в социальной сети Instagram и делиться моментами из своей жизни с поклонниками это у нее не отнимает.

Очередной такой пост на своей страничке Рудковская размещала, скорее всего, подозревая, что и в этот раз в ее адрес будет отпущено немало неуместных комментариев, однако надеялась, что присутствие в кадре еще одной знаменитости – шоумена и телеведущего Максима Галкина – поможет немного смягчить ситуацию.

Она опубликовала селфи с Галкиным, отметив, что на этом фото нет никаких фильтров и «ни грамма фотошопа», поскольку Максим якобы сам настоял опубликовать снимок «как есть». Между тем в комментариях к этой публикации подписчики Рудковской, вопреки ожиданиям, начали оставлять комплименты не в ее адрес, а в адрес ее «партнера» по фото, высмеивая возраст продюсера.

«Вы на фоне Галкина изрядно проигрываете. Это нормально, вы ведь намного старше», «Ни грамма фотошопа, просто тонна косметики», «Рудковская продолжает демонстрировать свои старые руки», «Максим и то выглядит лучше вас», «Может лучше с фотошопом?», «Конечно же Максим красивее», «На фоне Максима проигрываете, как мама с сыном», – пишут пользователи.