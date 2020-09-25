"Ой, Боже!": вдова Дербенева о "краже" хита Распутиной. Аллегрова и Крутой молчат

Ирина Аллегрова и Игорь Крутой попали впросак, представив новый дуэт «Осень». Выяснилось, что этот хит принадлежит Маше Распутиной, которая исполнила его еще 20 лет назад.

В интервью Sobesednik.ru Мария призналась, что в свое время заплатила за стихи автору – Леониду Дербеневу. Певица удивилась, услышав их в исполнении Аллегровой и Крутого. У нее никто разрешения на исполнение не спрашивал.

– Может, они звонили Вере Ивановне – вдове Дербенева? – предположила Мария.

Наши корреспонденты связались с вдовой поэта-песенника. Но женщина заявила, что тоже впервые слышит о том, что стихи ее мужа Крутой и Аллегрова использовали без разрешения правообладателя. Получается, что «увели» хит без спроса... А ведь могли бы заплатить хотя бы вдове поэта, которая, как известно, далеко не шикует.

– Ой, Боже! – вздохнула вдова Дербенева. – Ко мне они не обращались. По-моему, нет.

Впрочем, вдова Дербенева на Аллегрову и Крутого обиды не держит. Вера Ивановна призналась нам: ее радует, что песни ее мужа пользуются популярностью и спустя 15 лет после смерти супруга.

– У Леонида Петровича 90-летие в этом году, – говорит вдова поэта. – И мне бы хотелось, чтобы наши артисты поактивнее выступали с его песнями. Молодежь в том числе. Я, конечно, помню песню «Осень» в исполнении Маши. А теперь ее поют, получается, Игорь и Ирина…

Не думаю, что Маша будет возмущаться. Она же не исполнительница одной песни, у нее много шлягеров. Чем больше поют ее песен, тем лучше. Она по-своему исполняет, они – по-своему. В чем проблема, я не понимаю...

– Мария говорит, что не знает, как стихи оказались у Игоря Крутого!

– И я тоже не знаю, – вздохнула вдова.