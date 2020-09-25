"Балласт общества!": Соседов взбешен закрытием шоу Малахова, Борисова и Кудрявцевой

Постоянный гость телевизионных ток-шоу, критик Сергей Соседов отреагировал на идею разогнать скандальные передачи.

Предложение Александра Малькевича из Общественной палаты России закрыть шоу Кудрявцевой, Борисова и Малахова активно обсуждают в светской тусовке. Музыкальный критик Сергей Соседов – завсегдатай подобных программ. Он уверяет: закрывать нужно не ток-шоу, а чиновников, которые выдвигают такие предложения.

– Я не вижу связи между изменами Тарзана и телевизионными ток-шоу! – говорит Сергей. – Это смешно!

Ток-шоу необходимы обществу, потому что в них поднимаются проблемы и социальные, и политические, и культурные. Их смотрят люди, потому что им это интересно! Я был в Абхазии: даже там меня все узнают. Потому что люди смотрят ток-шоу, им это нужно!

Сняли программу и про Тарзана. А что в этом плохого? – удивляется Соседов. – Нанесли удар Королевой? Разве никто не изменяет в нашей стране, кроме него? А что, Наташа не знает об этом? Что, она только вчера родилась? Это тема глупая! Абсурд! Люди изменяли друг другу во все века!

Соседов считает, что нужно закрывать не ток-шоу Малахова, Борисова и Кудрявцевой, а тех деятелей, которые выдвигают подобные предложения.

– Такие глупые предложения могут исходить только от людей, которые ничего не делают, – возмущается Соседов. – Они балласт общества! Их самих нужно запретить и послать на работу: тяжелую и продуктивную!

Такие предложения выдвигаются от безделья, от пресыщенности. Что это за депутаты странные, которые такое предлагают? Хочется спросить у них: «Откуда вы все беретесь? Кто вас продвигает?»

Как они вообще попадают в Думы и в Советы Федерации? Вот эти вопросы нужно поднимать, а не говорить о том, когда и сколько раз изменил Тарзан!