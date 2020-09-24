"Бари сильно травмирован": Ольга Шукшина высказалась о свадьбе с сыном Алибасова

Лидия Федосеева-Шукшина предложила своей дочери Ольге выйти замуж за Бари Алибасова-младшего. Ее заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Но легендарная актриса в беседе с Sobesednik.ru призналась: она надеется, что после этого сможет сама зажить спокойно. И наконец-то насладиться семейной жизнью с Бари-старшим.

– Ольге нужно выйти замуж за Бари-младшего, – говорит легендарная артистка. – У них много общего. Они едины в своих целях. Кроме того, оба против нашего счастья с Бари. И прилагают немало усилий, чтобы нас поссорить.

Дочь Лидии Николаевны Ольга от предложения знаменитой матери не в восторге. Она уверила наших корреспондентов: ни о каком союзе с Бари не может идти и речи. Как мужчина он ее не привлекает!

– Я еще не сошла с ума, чтобы выходить за него замуж! – эмоционально отреагировала Ольга. – Об этом не может идти и речи.

Лично я считаю, что Бари-младший сильно травмирован. И все его эпатажные выходки – против меня, мамы и нашего адвоката Юлии Вербицкой, не более, чем последствия подростковой травмы.

Искренне желаю ему решить проблемы, оставленные в наследство его отцом, и достигнуть успокоения в традиционных семейных ценностях. Как мне думается, для него это – главное.

Надо сказать, что в шоке от предложения Федосеевой-Шукшиной находится и ее адвокат Юлия Вербицкая. Она уже назвала эту идею «чумой на оба дома».