"Крым мой!": Эвелина Бледанс поспорила в Сети о принадлежности полуострова

Известная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, как и многие другие отечественные знаменитости, в условиях пандемии коронавирусной инфекции свой отдых решила провести на родине. И если многие звезды в этом году решили отправиться в Сочи, то артистка вошла в число тех, кто предпочел вершинам Кавказского хребта горы Крыма.

На своей страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала целую серию фотографий и коротких видео с отдыха, посвятив полуострову небольшое стихотворение и отметив, что получила массу положительных эмоций в Крыму. Вот только кто-то из пользователей решил, что посещение актрисой Крымского полуострова нарушает украинские законы, а потому счел для себя важным сообщить об этом автору поста.

«Незаконное посещение оккупированной территории украинского Крыма. Вносим тебя в базу "Мироворец"», — написал комментатор, намекая на одиозный украинский ресурс, который уже несколько лет составляет список «врагов» Украины, присваивая им такой статус по самым разным поводам.

К слову, в разное время в списки на сайте вносились даже имена тех российских знаменитостей, кто высказывался против возвращения Крыма, однако позднее посещал полуостров, минуя при этом украинские границы.

Впрочем, артистка с украинскими и литовскими корнями не растерялась и быстро нашла, что ответить недоброжелателю, встав на защиту своей родины.

«Я уже давно там, свою Родину посещать — счастье. Крым мой», — подчеркнула знаменитость.