"Крым мой!": Эвелина Бледанс поспорила в Сети о принадлежности полуострова

Фото: Instagram

Карьера Нетребко под угрозой: врач оценила поражение голоса певицы из-за ковида
Кадры в статье: сериал «Закрытый сезон»

Сериал "Закрытый сезон" предсказал пандемию коронавируса
Андрей Мерзликин / фото в статье: Global Look Press

Мерзликин и Скляр заявили, что не просили Путина вернуть цензуру в кино
Фото: Global Look Press

В Берлин за здоровьем: что известно о клинике Charité, в которой лечится Навальный
В центре внимания
Фото: depositphotos
"Многие и 10 тысячам будут рады": Сергей Хестанов – об идее безусловного базового дохода
"Лавров устал и давно просился в отставку": Караулов о перестановках в МИД
Никита Михалков не сможет открыть Московский кинофестиваль: сел на карантин

Новости дня

23 сентября, среда

[18:08]МИД вновь заявил, что "Новичок" в РФ и СССР не делали. Это как минимум лукавство
[17:16]Памфилова извинилась за капчу и обещала вернуть экспертный совет при ЦИКе
[16:41]"По меньшей мере сотни тысяч беженцев": Зеленский о будущем Беларуси с Лукашенко
[16:41]Рэперу Эльмину Гулиеву вынесли обвинение из-за аварии в центре Москвы
[15:58]Европа не оценила инаугурацию Лукашенко. Тихановская: он "просто ушел на пенсию"
[15:58]Кабмин заставили помогать некоммерческому сектору
[15:25]"Единоросс" добился решения суда об удалении ролика, где его назвали "единороссом"
[15:02]Путин: Индексация пенсий на 6,3% позволит возместить пенсионную реформу
[14:47]Прокуратура в третий раз отказалась утвердить обвинение Цветковой
[14:21]"Жемчужный прапорщик" отправил полицейского "в нокаут" – ему дали домашний арест
[14:08]В УК могут ввести понятие криминальной субкультуры
[13:55]В Тверской области военный истребитель Су-30 сбил другой самолет – ТАСС
[13:46]"Сёстры" организуют группу поддержи для переживших сексуализированное насилие
[13:22]"Планы пока простые": Навальный рассказал, чем займется после выписки
[12:49]В ходе спецоперации по инаугурацию Лукашенко были задержаны два человека
[12:37]На сахалинского адвоката завели дело после конфликта с сотрудником ФСБ
[12:18]"Больше напоминает воровскую сходку", – Латушко о "самоинаугурации" Лукашенко
[12:00]Педофилов предлагают при освобождении передавать психиатрам
[11:49]Лукашенко действительно устроил себе инаугурацию. Она прошла абсолютно секретно
[11:31]По Минску проехал кортеж. СМИ считают, Лукашенко проводит "крысиную инаугурацию"
[11:01]К главному редактору "Нашей Нивы" пришли с обыском после статьи о замглавы МВД
[10:27]Алексей Навальный накануне был выписан из клиники "Шарите". Ему стало лучше
[10:11]Депутат ГД просит возбудить дело против правозащитницы за тексты о домашнем насилии
[09:45]Из тюрьмы Дагестана по подкопу сбежали осужденные за убийство и по наркостатьям
[08:49]На Алтае отца, насиловавшего трех дочерей, посадили на 18 лет
[08:04]В Тюмени нашли антибиотик, а в Дагестане разогнали сход. Новости к утру 23 сентября

22 сентября, вторник

[18:45]Два бомбардировщика РФ отработали авиационное прикрытие на границе Белоруссии
[16:53]Неизвестную пленку с кинолетописью съемок "Андрея Рублева" выставят на торги
[16:11]Эксперты: посещаемость столичных ТЦ достигла уровня, который был до пандемии
[15:51]ЕС хочет назвать аналог "акта Магнитского" именем Навального
[15:19]Под Тверью в ходе учений упал военный самолет Су-30, экипаж катапультировался
[14:37]Сноуден согласился передать США свыше $5 млн доходов от лекций и продажи книги
[13:40]Станция "Шиес" не указана в маршрутах РЖД, несмотря на распоряжения Цыбульского
[13:24]Минский силовик требует у канала Nexta почти $1 тысячу за моральный ущерб
[13:08]ВОЗ рассказала о резком росте недельных показателей по заболеваемости COVID-19
[12:38]Путин принял отставку главы Белгородской области Евгения Савченко
[12:07]Ударившему силовика по шлему фигуранту "дела 27 июля" сократили срок до 2,5 лет
[11:14]Мать актера Сильвестра Сталлоне умерла в возрасте 98 лет
[10:27]По факту ДТП с наездом на пешеходов в Москве завели дело, задержан рэпер Эллей
[09:47]В Приморье идут проверки после получения школьниками ожогов от UV-лампы

Фото: depositphotos
Кинорецепт: "Осенний марафон" за картошечкой с грибочками
Фото: depositphotos
Рецепт: что делать с урожаем кабачков
Фото: depositphotos
Уютный креатив: баклажаны, фаршированные куриной грудкой и болгарским перцем
Фото: depositphotos
Рецепт. Осторожно – персики на гриле!
Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
Как собрать ребенка в школу по адекватной цене? Эксперты дают советы по экономии
Фото в статье: depositphotos
Топ рецептов на все времена года: рулетики с беконом и куриные грудки с персиком
Фото в статье: depositphotos
Паста без границ: топ-3 рецепта из жизнерадостной Италии
Фото в статье: depositphotos
Пшенка с красной икрой и карпаччо с клубникой: топ неожиданных вариантов известных блюд
Фото: Global Look Press
Сухой закон в Кургане и шпионские страсти в Барнауле: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Метро в Нижнем Новгороде и хамство в ярославском отеле: что обсуждали в Сети
sobesednik logo

"Крым мой!": Эвелина Бледанс поспорила в Сети о принадлежности полуострова

Шоу-бизнес
18:08, 23 сентября 2020

"Крым мой!": Эвелина Бледанс поспорила в Сети о принадлежности полуострова
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Известная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс, как и многие другие отечественные знаменитости, в условиях пандемии коронавирусной инфекции свой отдых решила провести на родине. И если многие звезды в этом году решили отправиться в Сочи, то артистка вошла в число тех, кто предпочел вершинам Кавказского хребта горы Крыма.

На своей страничке в социальной сети Instagram Эвелина Бледанс опубликовала целую серию фотографий и коротких видео с отдыха, посвятив полуострову небольшое стихотворение и отметив, что получила массу положительных эмоций в Крыму. Вот только кто-то из пользователей решил, что посещение актрисой Крымского полуострова нарушает украинские законы, а потому счел для себя важным сообщить об этом автору поста.

«Незаконное посещение оккупированной территории украинского Крыма. Вносим тебя в базу "Мироворец"», — написал комментатор, намекая на одиозный украинский ресурс, который уже несколько лет составляет список «врагов» Украины, присваивая им такой статус по самым разным поводам.

К слову, в разное время в списки на сайте вносились даже имена тех российских знаменитостей, кто высказывался против возвращения Крыма, однако позднее посещал полуостров, минуя при этом украинские границы.

Впрочем, артистка с украинскими и литовскими корнями не растерялась и быстро нашла, что ответить недоброжелателю, встав на защиту своей родины.

«Я уже давно там, свою Родину посещать — счастье. Крым мой», — подчеркнула знаменитость.

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:

Фото: Instagram

Шоу-бизнес

"Коронка, пломба, кариес": в зубах Кристины Асмус нашли массу проблем
Фото: Instagram

Шоу-бизнес

Королева получила новый удар: Наташа лишилась денег после "измены Тарзана"
Фото: Instagram

Шоу-бизнес

"Крым мой!": Эвелина Бледанс поспорила в Сети о принадлежности полуострова
Политика
"Началось": Венедиктов обратил внимание на важное событие на фоне слухов об отставке Лаврова
"Мы все работаем с настроением висельника": как ученых и журналистов записывают в "изменники Родины"
Коновалов или Дегтярев: кого из губернаторов уволят вслед за Савченко
Кто придет вместо Лаврова: Делягин об отставке главы МИД РФ
Общество
Разложился на плесень и споры о мавзолее: изменится ли судьба Ленина на Красной площади
Дворкин: Виссарион построил внутри России государство размером с Бельгию
Садальский: 12 тысяч за лекарство от ковида – позор для власти. Бедные пусть умрут?
"Бесстыжие, жадные люди": Онищенко раскритиковал новое лекарство от коронавируса
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Бэнкси вряд ли пожертвует своей главной фишкой. Но, проиграв системе, он, бесспорно, выиграет морально: уличная борьба с миром несправедливого капитала выйдет на новый уровень. А вот с кого бунтарю следовало бы взять пример, так это с нашего Виктора Пелевина. У того в области авторских прав все схвачено

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Современная Россия поражает полным отсутствием стыда: убили человека в тюрьме (или заставили самоубиться, невелика разница), отравили оппозиционера, поддержали людоедство – нормально. Что естественно, то не стыдно. Вообще ужасно естественная страна: делает все, что ей хочется, не особенно задумываясь о последствиях и пользе, и – «Ачётакова?!»

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

«Сколково» построили не зря. В скором времени там будет испытано очередное чудо высоких технологий – носки без запаха. Ну, то есть не просто чистые, а те, которые вообще не пахнут, даже после активного использования. Жертвовать собой, точнее, испытывать носки предстоит десантникам из знаменитого Рязанского училища ВДВ

Культура и ТВ
Кортнев о запрете "Партизан-феста": Давить на клубы из-за политики – позор страны!
Менеджер звезды: российская певица получила $50 тысяч за клип в поддержку Лукашенко
"Кажется, он вот-вот встанет": Бабкина похоронила Борисова под стихи Есенина
Семчев: "Русское лото" было для Борисова лишь хорошим заработком
Шоу-бизнес
Королева получила новый удар: Наташа лишилась денег после "измены Тарзана"
"Вылитая рыбка Дори": "посиневшая" Клава Кока удивила поклонников
Вдова Кобзона Нелли: Иосиф помогает мне с небес!
Бывшая соседка Пугачевой: Алла называла нас дураками и пьяницами!

Здоровье
Эксперты не верят, что Арепливир помогает от коронавируса. Почему же он продается?
Сочетание инсульта и COVID-19 серьезно ухудшает прогноз
Для защиты от диабета рекомендуются горячие ванны
Найден препарат, уменьшающий риск переломов у женщин с остеопорозом
Туризм
С 1 октября авиакомпании взвинтят цены на провоз багажа
Улетное настроение: россиянам разрешили отдыхать в Египте, ОАЭ и на Мальдивах
"Закроют Турцию, откроют Египет": туроператоры остановили продажи горящих туров в Анталью
Геленджик на грани забастовки: вода в городе подаётся всего на 1-2 часа в день
Авто
С 24 августа ОСАГО подорожает: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Недвижимость
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Свежий номер
Фото в статье: Сайт МГУ, Instagram
Вип-школа с общагой для Коли. Сына Лукашенко будет учить дочь Путина?
Фото: соцсети
Аптеки продают Арепливир от ковида. Что это – фуфло по дикой цене или панацея?
Фото: Depositphotos
Создатель "Новичка": Яд в бутылку Навальному могли налить только кретины. Погиб бы весь отель
Global Look Press
Фото с историей: Высоцкий стал жертвой "Охоты на волков"
Соседка и друг семьи Захаровых Наталья // Фото: Павел Зубов
Родственники Сергея Захарова готовы к примирению с Михаилом Ефремовым

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Фото в статье: кадры из фильма "Дорогие товарищи"/скриншоты с YouTube
Долин о "Дорогих товарищах":
Кончаловский снял самый жгуче современный фильм года
Фото: Global Look Press
Глеб Павловский:
Белорусская нация – то, чего нет в России. Люди, решающие судьбу страны
Фото: личный архив Ильи Колосова
Телеведущий Илья Колосов:
Лукашенко находится в иной реальности
Евгений Цыганов // фото: Global Look Press
Евгений Цыганов:
Если уж требуют сердца перемен, то, значит, пришло им время
Фото в статье: кадры из фильма "Стрельцов" (YouTube), соцсети
Александр Петров:
Я и не мог мечтать когда-нибудь сыграть Стрельцова в кино
Фото: Instagram
"Коронка, пломба, кариес": в зубах Кристины Асмус нашли массу проблем
Фото: Instagram
"Крым мой!": Эвелина Бледанс поспорила в Сети о принадлежности полуострова
Скрин stories Наташи Королевой
"Измена" Тарзана вдохновила Наташу Королеву на новую песню "Красная помада"
Фото: Instagram Седоковой
"Твои голые ляжки сводят с ума!": Седокова без штанов взорвала соцсети
фото из Instagram Айзы
"Что ты нюхаешь на Мальдивах?!": Айзу записали в алкашки из-за поздравлений Гуфа
Фото: Global Look Press
Рестораторы Москвы и Санкт-Петербурга сражаются за экологию
Фото Владимира Калинина
Монологи о шансоне. Часть 8: Евгений Григорьев: Евгений Григорьев
Фото в статье: Instagram
Вандалам море по колено
Фото: соцсети
Футболистам разрешили сарафаны: Сыктывкар возрождает саамский спорт
Дмитрий Мазепин / фото: скриншот Youtube
Кто в президенты крайний? Белоруссию может возглавить скандальный олигарх из России
^