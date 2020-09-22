"Догги стайл не для тебя": какие секс-позы врач запретила Петросяну в постели

По мнению семейного психолога Елены Перелыгиной, после сына Петросян и Брухунова могут родить дочку.

Неравный брак Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой продолжают активно обсуждать в светской тусовке. Недавно пара объявила о рождении сына, которого назвали Ваганом. Известный клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина считает: на одном ребенке Татьяна и Евгений вряд ли остановятся. Вскоре Петросян может преподнести еще один сюрприз.

Елена Перелыгина / фото: личный архив

– Евгений Ваганович сделал правильный и мудрый выбор, вступив в отношения с Татьяной, – говорит Перелыгина. – Любо-дорого смотреть, как он помолодел и преобразился. В роли молодого отца Евгений Ваганович словно скинул несколько десятков лет. Энергетика спутницы позитивно сказалась на физическом и душевном состоянии юмориста. Я уже давно наблюдаю за ними: очень милая пара. Рождение ребёнка ещё больше украсило и скрепило этот союз. По мужчине всегда видно, насколько он доволен личной жизнью. Рядом с Татьяной Петросян расцвёл. Я, как семейный психолог, всегда радуюсь за такие гармоничные союзы, несмотря на разницу в возрасте. Уверена, что скоро в семье Петросяна будет ещё прибавление, и у Вагана появится маленькая сестричка.

Впрочем, Перелыгина предупреждает: чтобы юморист смог подольше находиться рядом с ребенком, ему нужно забыть о героизме в постели. Во время занятий любовью Петросян должен думать в первую очередь не о партнерше, а о себе.

– Несмотря на семейную идиллию, Евгению Вагановичу не стоит забывать про возраст, – продолжает Елена. – Будучи ещё и сексологом, советую не геройствовать сильно в постели с юной женой. Это чревато проблемами с сосудами. Заниматься интимом нужно не чаще двух-трех раз в неделю. Акробатику тоже лучше оставить посетителям дискотек. Позы для секса тоже стоит выбирать щадящие. Это может быть поза «наездница», где женщина располагается сверху и выполняет активную роль во время занятий любовью. Также я порекомендовала бы позу «на боку»: там тоже активность партнера сведена к минимуму. Даже классическая «миссионерская» поза уже чревата последствиями. А уж про «догги стайл» и вовсе молчу. Если желаете сохранить коленные суставы до глубокой старости, то настоятельно советую от нее отказаться. Счастья вам на долгие годы!