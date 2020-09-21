Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева восхитила фанатов роскошной грудью в красном купальнике

Известная российская актриса Наталья Бочкарева решила поделиться с поклонниками приятными известиями. Знаменитость опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram пост, в котором рассказала, что наконец смогла вернуться к занятиям в своем любимом фитнес-клубе.

В то же время Бочкарева призналась, что в первый же день после возвращения в любимое заведение не стала утруждать себя серьезными нагрузками.

«Сегодня я не буду таскать железо, качать пресс или приседать. Сейчас я хочу просто насладиться водными процедурами в любимом бассейне», — написала она.

К этой публикации звезда сериала «Счастливы вместе» прикрепила снимок, на котором она запечатлена выходящей из бассейна в ярко-красном закрытом купальнике с весьма откровенной зоной декольте, демонстрирующей роскошный бюст. К слову, именно вокруг этого снимка и развернулась довольно оживленная дискуссия в комментариях под постом.

«Какая грудь», «Сексуальная дама», «Грудь огонь», «Ах эта грудь», «Какие буфера», «Секс бомба», — пишут восторженные фанаты артистки.