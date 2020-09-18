Сторонники Лукашенко "оживили" Жанну Фриске, сняв ее двойника Жанет

Любимая певица президента Белоруссии, снявшаяся в клипе в его поддержку, – копия покойной солистки «Блестящих».

Российские и белорусские артисты снялись в клипе в поддержку Лукашенко. Зрители отметили, что в превью к видео одна из артисток очень похожая на певицу Жанну Фриске. Что это — случайное совпадение или способ привлечь внимание?

В видео снялись как известные российские артисты – Анита Цой, Диана Гурцкая, Николай Басков, Александр Буйнов, Филипп Киркоров, Владимир Громов, Денис Майданов, Наталия Москвина, так и их коллеги из Белоруссии – Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, Алёна Ланская, группа «Белорусы», сёстры Груздевы и Руслан Алехно с Анатолем Ярмоленко.

Лейтмотив песни – фраза «Любимую не отдают», которой Лукашенко закончил свое выступление после президентских выборов. Без «любимой» в клипе и правда не обошлось. Певицу Ирину Дорофееву в Белоруссии называют протеже президента, ее карьера пошла вверх после того, как ее заметил Александр Григорьевич.

Авторы нового хита – белорусские музыканты Евгений Олейник и его супруга Юлия Быкова.

– Автором идеи клипа был я, – признался Sobesednik.ru Евгений Олейник. – Когда начались протесты, в обществе артистов тоже пошел разлад. Мы с Юлией решили написать песню о том, что мы за мир.

Эта фраза президента «Любимую не отдают» – самая эмоциональная за всю историю современной белорусской политики, она проняла нас до глубины души.

Мы хотели записать песню сами, а потом пришла крестная нашего ребенка – певица Вика Олешко, захотел поучаствовать Денис Майданов… и мы решили дать исполнить ее всем артистам, до кого дозвонимся и кто согласится.

Евгений Олейник говорит, что уверен в победе Лукашенко: «Если бы большинство были не согласны с результатами выборов, акции протеста были бы более многочисленными».

Отвечая на наш вопрос о сходстве одной из принявших участие в клипе артисток с Жанной Фриске, Олейник объяснил, что это белорусская певица Жанет.

– Впервые слышу, что Жанет похожа на Фриске, – отметил Евгений. – У нас часто говорят, что она похожа на Кайли Миноуг.

Кстати, Жанет не только певица – она еще и ведущая. В этом качестве ее часто приглашают на официальные спортивные и музыкальные мероприятия с участием Александра Лукашенко.