"Моя дочь умерла!": отец Жанны Фриске возмущен ее "воскрешением" в клипе белорусов

Владимир Фриске выступил с критикой игры на сходстве его дочери с певицей Жанет, снявшейся в клипе в поддержку Лукашенко.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о том, что зрители клипа «Любимую не отдают», который создали с участием российских и белорусских звезд музыканты из Минска Евгений Олейник и Юлия Быкова, заметили на видео «двойника» Жанны Фриске. Как нам удалось узнать, артисткой, внешне напоминающей экс-солистку «Блестящих», оказалась певица с созвучным именем – Жанет. Она ведет многие официальные мероприятия с участием Александра Лукашенко.

– Я против того, чтобы имя моей дочки где-то звучало! – категорично заявил в интервью Sobesednik.ru Владимир Фриске, отец покойной артистки. –

Ее нет! Она умерла! Оставьте ее в покое! Жанна никогда не лезла ни в какие политические разборки, она делала свою работу. Она бы ни Путина, ни Лукашенко – никого не стала бы поддерживать, – добавил Владимир Фриске.

По словам отца певицы, попытки привлечь внимание и заработать на образе его известной дочери происходят до сих пор.

– То ее скульптуру поставили в ресторане, то провели концерт и связали с ее именем. В Твери ее портрет использовали в рекламе памятников. Так это все уже надоело! – заключил отец Жанны.