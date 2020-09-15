Сына Сафронова взяли в заложники в Турции: вымогают деньги за ремонт бассейна

Лука Затравкин не может вернуться в Россию. Турецкий отель заставляет его возместить ущерб за сломанный бассейн.

На прошлой неделе сын знаменитого художника Никаса Сафронова Лука получил серьезную травму в Турции. Находясь на отдыхе, 250-килограммовый музыкант с разбега прыгнул в детский бассейн. Сафронов разбил в кровь обе ноги и правую руку. Бассейн после прыжка закрыли на ремонт.

Sobesednik.ru узнал о новой напасти, которая свалилась на Луку. Об этом нам рассказал его знаменитый отец.

– Вчера я получил звонок от Луки, – рассказывает Никас. – Он сказал, что собирается возвращаться в Россию. Но его не выпускают из отеля до тех пор, пока он не возместит ущерб – средства, которые ушли на ремонт бассейна.

По информации Sobesednik.ru, турки оценили ущерб в 19 тысяч долларов.

Что касается здоровья сына, то Сафронов уверяет: ему уже ничто не угрожает.

– Травмы потихоньку заживают, – говорит Никас. – Нужно время на восстановление. Ноги еще опухшие, все в синяках. Но боли уже нет.