Не оправдала надежд: дочь Волочковой бежит из России, чтобы не быть балериной

14-летняя Ариадна хочет стать поэтессой или художницей и уехать во Францию.

Дочь известной балерины Анастасии Волочковой провела прямой эфир в своем Instagram. Ариадна рассказала о своих планах на жизнь и об отношениях с мамой.

– Она самая лучшая в профессии и уже превзошла в этом всех, это мое мнение, – призналась Ариадна. – Мама сама захотела стать балериной и стала ей. Я же хочу стать хорошим и успешным человеком.

Сейчас девочка живет со своим отцом и его подругой, телеведущей Еленой Николаевой, но быть на нее похожей не собирается.

Анастасия Волочкова с Ариадной в 2013 году

– Я не буду похожа на Елену, я буду похожа на своих родителей, – с улыбкой осадила девочка комментаторов.

Рассказала Ариадна и о том, что не видит себя в спорте, несмотря на то, что имеет разряд по конному спорту. Ее больше привлекает искусство и литература.

– Я бы не хотела становиться тренером или владельцем конного клуба, потому что это не то, что мне очень интересно. Я это могу, у меня есть разряд, но я решила отойти от спорта. Я буду развиваться в чем-то другом. Я пишу стихи, я поэт и буду выпускать свой сборник стихов.

Также я учу французский язык и хочу переехать во Францию, в Париж. Мне нравится такая быстрая жизнь, аура этого места. Я уже нашла друзей во Франции…

Еще я рисую, хочу в это углубиться, заниматься этим профессионально. У меня потрясающая мама, которая меня ни к чему не принуждает, поэтому я не балерина.

Девочка рассказала о своем любимом блюде – вьетнамском супе фобо, который может есть хоть каждый день. Она и сама умеет готовить, особенно ей нравится выпечка.

На комментарии подписчиков о том, что она красивая, Ариадна смущенно сказала, что так не думает. А вот на негативные реплики лишь мудро улыбалась.

– Сначала меня обижали и раздражали безумные поклонники моей мамы, которые травили и меня, и ее, – поделилась дочь Волочковой.

Я постоянно отвоевывала маму у них, пытаясь отвечать им в комментариях, и долго не могла понять: как взрослые люди, у которых есть семьи и дети, могут писать совершенно мерзкие, оскорбительные комментарии? Ну разве могли бы они сказать такое же своим детям? – недоумевает Ариадна.

Нормально, если вы будете обзывать своих родных такими же словами? А потом я начала философствовать на эту тему, и теперь мне все равно, я не расстраиваюсь, живу своей жизнью, – спокойно сказала девочка.