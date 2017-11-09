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Дочь Анастасии Волочковой просит ее покупать дешевые вещи

Шоу-бизнес
«Между нами женщинами» №21-2017

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Фото: Анатолий Ломохов

В эксклюзивном интервью Sobesednik.ru Анастасия Волочкова рассказала, что помогает ей выглядеть на все сто.

Роскошной Анастасией Волочковой невозможно не восхищаться. Балерина всегда стройна, подтянута и изящна. Многие знают, что за прекрасным внешним видом балерины стоят многочасовые нагрузки. 

– Анастасия, расскажите про свое питание. Что составляет основу вашего рациона?

– Я предпочитаю раздельное питание. Ем пять раз в день небольшими порциями. В основе моего рациона – отварная куриная грудка без соли и зеленые овощи. Люблю огурцы, они прекрасно выводят лишнюю жидкость из организма. Но их нужно есть без кожуры. Мой самый главный деликатес – листья савойской капусты. Ее, кстати, можно употреблять во время перекусов: это очень вкусно и полезно.

– Многие диетологи говорят, что в рационе обязательно должны быть первые блюда!

– Я с ними согласна. Моя помощница регулярно готовит мне тайский супчик «Том Ям». Он насыщает меня, притом что в нем ни грамма жира. 

«Том Ям» очень острый. А как известно, все острое ускоряет процесс метаболизма в организме, что идет фигуре на пользу. Еще рекомендую  легкие овощные супчики без мясного бульона. А чтобы сделать их вкус более изысканным, заправьте  небольшим количеством тертого сыра – очень вкусно и полезно. Я считаю, когда питаешься правильно, никаких диет соблюдать не нужно. Конечно, мне в этом плане гораздо легче, потому что балетная жизнь – это одна сплошная диета.

– Но еще и огромные физические нагрузки!

– Да, я каждый день стою у станка по три часа. Мышцы должны быть в тонусе, по-другому нельзя. Если не позанималась один день, то для меня это равносильно перееданию. В моем особняке на третьем этаже есть «Большой театр Анастасии Волочковой». И когда мне не нужно ехать в город по делам, я занимаюсь там. У меня все сделано в лучших традициях Большого.

– Ваша дочь Ариадна говорила, что тоже не против пойти по стопам мамы, но вы ей отсоветовали!

– Это правда. Балет – тяжелейшая нагрузка. Хотя никакие сложности мою Аришу не пугают, но все же ей это ни к чему. Я горжусь Ариадной. У нее есть понимание и осознание ценностей жизни, уважение к старшим и родителям. Я с детства старалась привить ей такие качества, как доброта и порядочность. И у меня это получилось. Ариадна – добрая и отзывчивая девочка. Она не кичится громкостью имени мамы или финансовыми возможностями. Знаете, она мне порой говорит: «Мама, зачем тебе дорогая тушь? Купи за сто рублей и пользуйся!» У меня с дочкой доверительные отношения – и меня это не может не радовать.

Дочка Ариадна просит маму покупать дешевые вещи
Дочка Ариадна просит маму покупать дешевые вещи // Фото: Global Look Press

– И даже баню вы принимаете вместе!

– Баня – это моя панацея от всего: плохого настроения, стрессов, болезней. Сейчас все боятся вирусов. А я уверена, что русская баня в сочетании с ледяной водой – лучшее средство против любого гриппа. Конечно, можно еще пить витамины и один полезный напиток. Сейчас расскажу, как его приготовить. Смешайте свежевыжатый лимонный сок с грейпфрутовым, разведите его с водой в сочетании 50 на 50 и пейте в течение дня.

– Усилить защитные функции организма еще помогает море. Но с этим у вас проблем нет!

– Да. Я стараюсь много времени проводить на море. Вода меня наполняет силой. Я об этом говорю уже много лет. Вода восстанавливает так, как ни одна даже самая современная процедура. В этом году захотелось побыть несколько дней в одиночестве. Я поехала в любимую Грецию. Остановилась не в отеле, а в отдельном таунхаусе. Сама себе и готовила, и убирала, и ходила в супермаркет. Это для меня было непривычно, но мне так понравилось! Я отдохнула душой. Удивительно, но за время отдыха на острове я почти не встретила ни одного соотечественника.

– Говорили, что сразу после отдыха вам предложили выйти замуж!

– Не понимаю, почему вокруг этого возник такой ажиотаж? Что удивительного в том, что мне – женщине совершенной красоты – предложили руку и сердце? Я постоянно получаю подобные предложения, потому что нравлюсь мужчинам. И обещаю, что моя свадьба будет не хуже, чем предыдущая. Тогда я меняла платье семь раз. На сей раз увеличу количество выходов вдвое.

– Вы согласны с тем, что без мужского плеча очень непросто?

– Конечно, непросто. Особенно если ты находишься в сфере шоубизнеса. Именно из-за того, что рядом со мной нет сильного плеча, мне приходится терпеть нападки недобропорядочных людей, таких как Дана Борисова. Никакого общения у меня с ней нет на протяжении нескольких лет. Но бывшая телеведущая постоянно затрагивает мое имя во благо своего пиара. Я уже устала с этим бороться. Кроме как подлостью это назвать нельзя. Пускай Дана сначала вылечит себя, а потом берется за других. Я ей желаю огромного человеческого счастья. Ведь когда человек здоров и счастлив, живет в гармонии с миром и самим собой, он никогда не будет нападать на других.

Наша справка

Анастасия Волочкова родилась 20 января.

Прима-балерина, заслуженная артистка России. Начав балетную карьеру в Мариинском театре, затем танцевала в Большом. После 2003 года работает над сольными проектами.

Волочкова пробует себя в качестве эстрадной певицы. После участия в шоу «Две звезды» она записала несколько сольных песен, которые исполняет во время своих шоу.

Анастасия не замужем, воспитывает дочь Ариадну. Девочке 12 лет.

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