"Дальше только порно": фанаты раскритиковали Настю Каменских за слишком откровенную фотосессию 

Известная 33-летняя украинская певица Настя Каменских с завидной регулярностью радует своих поклонников пикантными фотографиями в социальной сети Инстаграм, продолжая вызывать жаркие дискуссии подписчиков.

На этот раз певица опубликовала фотографию в белом купальнике с подписью «Наслаждаясь теплом начала сентября» — поклонники певицы моментально разделились на два лагеря: первые восторженно отзывались о певице, другие — неожиданно раскритиковали ее за слишком откровенную фотосессию.

«Перебор», «Сняла бы уже их», «Фу как некрасиво», «И правда. Уже без трусов бы сфоткалась», «Ни стыда, ни совести», «Зачем сюда фото выставлять!? Дальше только порно» — лишь та небольшая подборка гневных комментариев подписчиков, которые недовольны тем, что в последнее время певица злоупотребляет размещением пикантных фотографий.

«Вы уже надоели со своими однотипными фотографиями, хочется чего-нибудь нового», — пишет недовольный пользователь nona182585.

Впрочем, большинство подписчиков Насти Каменских остались очень довольны постом певицы, оставив множество положительных комментариев.

«Шикарна, как всегда», «Во всей красе!», «Прекрасная», «Огонь просто» — пишет большая часть пользователей.