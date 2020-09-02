Винокур пожаловался на бедность, описав содержимое кармана словом из трех букв

Артист заявил, что государство уже полгода не поддерживает его коллектив. Но «аншлаговца» за это только высмеяли.

Режим самоизоляции уравнял звезд и «простых смертных»: кошельки опустели и у тех, и у других. Едва успела забыться истерия из-за неосторожного высказывания Тарзана (который якобы позавидовал пенсионерам, получающим выплаты даже во время карантина, тогда как работоспособное население, запертое по домам, лишилось прежних доходов), как грянул новый скандал.

Владимир Винокур на днях пожаловался, что уже полгода не чувствует никакой господдержки. Критический комментарий артист оставил в соцсетях, на странице в Instagram своего коллеги Михаила Шуфутинского. В посте музыкант сообщил о переносе своих осенних зарубежных гастролей из-за ограничений на проведение массовых мероприятий ровно на год – с 2020-го на 2021-й.

– Мишка! У меня та же… (здесь Винокур употребил непечатное слово. – Прим. Sobesednik.ru). Никто не знает, что кроме самого артиста есть коллектив, который вот уже полгода получает зарплату не от государства, а от нас, – пожаловался Винокур.

Однако пользователи соцсети вместо сочувствия обрушились на артиста с критикой.

– Не прибедняйтесь, не обеднеете. Вы не голодаете, – написали Владимиру Винокуру в комментариях. – Поклонитесь в пояс тому, кто присвоил вашему театру статус государственного. Гонорары себе в карман не прячьте.