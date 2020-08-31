Актер Епифанцев заявил об исчезновении важнейших улик из дела Ефремова

Владимир Епифанцев не верит, что Михаил мог сесть за руль пьяным. Он считает, что аварию подстроили.

Судебный процесс над Михаилом Ефремовым поделил творческих людей на два лагеря. Одни на сто процентов верят в то, что артист в роковой вечер 8 июня сел пьяным за руль и врезался в машину Сергея Захарова. А другие считают, что Ефремова жестоко подставили за его смелую сатиру над действующей властью.

Ко второй группе относится, например, актер Владимир Епифанцев, который знаком с Михаилом много лет. Своим видением этой страшной трагедии артист поделился с корреспондентом Sobesednik.ru.

– Нет необходимых доказательств присутствия Миши за рулем в тот вечер, – считает 48-летний Епифанцев. – На видео, которые нам показывают, вообще не понятно, кто из какой двери выходит.

Я думаю, что все улики, доказывающие вину других людей в этом деле, специально были изъяты. Скорее всего, все это совершили специально натренированные люди, которые подсели к Мише в машину.

Мотиваций подставить его было много, – уверен актер. – Все же знают, какая у него была сатира. Очень выгодно показать народу, что их любимчик якобы совершил преступление. Против Миши идет травля, как, собственно, и против многих других деятелей, несогласных с действиями властей.

Владимир считает, что его коллега ни при каких обстоятельствах не мог позволить себе пьяным сесть за руль.

– Сам я – большой противник пьянства и пьяных людей, – продолжает Епифанцев. – Употреблять алкоголь – это значит отравлять свой организм. Это самый страшный яд, которые только может существовать.

Я как-то сел за руль в сонном состоянии после вечеринки, но потом сразу сказал себе, что делать этого больше не буду, так как ты в таком состоянии не контролируешь себя.

Чтобы Миша сел за руль пьяным… в это я не верю! – признается Владимир. – Я бывал на вечеринках, где Миша выпивал. Он иногда больше изображает пьяного, чем таковым является...