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"Галкин тратит на Пугачеву 10 млн": Разин о съемках юмориста в рекламе AliExpress

Шоу-бизнес
20:12, 25 августа 2020

"Галкин тратит на Пугачеву 10 млн": Разин о съемках юмориста в рекламе AliExpress
Фото: скриншот Youtube
Фото: скриншот Youtube

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин объяснил сотрудничество телеведущего с китайцами необходимостью содержать Примадонну.

На днях все каналы российского телевидения начали крутить рекламу китайской торговой площадки AliExpress. В главной роли снялся юморист, телеведущий Максим Галкин. Над этим роликом смеются не только телезрители – он уже стал вирусным и в интернете. На видео Галкин поет забавную песню и за короткое время успевает сменить несколько образов: офисного очкарика с усами, курьера в униформе и пышногрудой домохозяйки с накрашенными помадой губами и сережками в ушах.

По мнению Андрея Разина, на все это «веселье» Галкин решился неспроста. Продюсер группы «Ласковый май» считает, что муж Аллы Пугачевой испытывает серьезные финансовые трудности, в том числе из-за больших финансовых аппетитов своей жены.

– Из-за пандемии коронавируса отменились все гастрольные туры, доходов у артистов нет, – поясняет 56-летний Андрей Разин в интервью Sobesednik.ru.

А Максиму для того, чтобы содержать Аллу Борисовну, нужно, по моим подсчетам, около 10 млн рублей в месяц, – говорит Разин. – Если Примадонна увидит, что у Галкина нет денег, она тут же его выгонит или сама съедет из замка в деревне Грязь! Я ее много лет знаю, она дама капризная, привыкла к роскоши.

– У Максима до пандемии было около 50 концертов в год, а сейчас их нет, – продолжает продюсер. – На телевидении ему не такие уж большие деньги платят. «Первым каналом», где Макс работает, поверьте мне, такие скупердяи руководят... Сама Пугачева работать уже не хочет. Говорит: «Я устала, имею право отдыхать! Лучше займусь детьми и внуками!» Так что, я поддерживаю решение Макса сняться в рекламе, тем более что фирма хорошая, я бы тоже не упустил такой шанс.

По словам Андрея Разина, если наступит вторая волна пандемии, то не исключено, что Галкин может задуматься и о том, чтобы выставить на продажу свой знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь. Но продюсер не верит, что артисту удастся выручить за это чудо архитектуры серьезные деньги.

– Я артистам всегда говорил: «Стройте отели, как я!» – делится Андрей Разин. – Если хотите там жить — просто выделите себе отдельный этаж, и все! Надо бизнес совмещать с жильем, а они строят жилье и запечатываются в нем.

Представляете, какие налоги за такие замки платить надо?! А сколько там горничных! У меня на моей только сочинской даче работают садовник, уборщица, водитель, охранник. Всем плачу по тысяче евро! Естественно, Максим тоже на содержание своего замка выкладывает огромную сумму.

А если он будет его продавать, то никто этот замок не купит. Дураков нет! Время роскоши ушло. Все покупают недвижимость, которая может приносить доход! Так что всегда надо слушать Разина и делать, как Разин! – ставит точку продюсер.

кстати

Съемки Максима Галкина в рекламе Али не были разовой акцией. Об этом сам артист сообщил в Instagram: «Дорогие подписчики! Я стал амбассадором AliExpress, если говорить проще, я теперь сотрудничаю с этой классной компанией профессионалов и выступаю их рекламным лицом». На видео, сопровождавшем этот пост с признанием, Галкин, как и полагается рекламному лицу крупного бренда, пропиарил их очередную распродажу.

Тема: Максим Галкин

Теги: #Знаменитости #Первый канал #Алла Пугачева #Instagram #Андрей Разин #AliExpress

Рубрика: Шоу-бизнес

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Фото: Instagram

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