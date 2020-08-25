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Алла Пугачева и Максим Галкин открывают семейный бизнес

Шоу-бизнес
14:56, 25 августа 2020

Алла Пугачева и Максим Галкин открывают семейный бизнес
Фото: Instagram
Фото: Instagram

Пандемия коронавируса лишила звезд шоу-бизнеса прежних доходов. Из-за этого многие артисты стали задумываться об альтернативных способах заработка. Алла Пугачева, например, собирается вновь открыть школу для одаренных детей. Об этом Sobesednik.ru рассказала известная ясновидящая Саона.

– Несмотря на пандемию коронавируса, когда многие закрываются, Алла Борисовна решила создать новую школу-студию для одаренных детей, – утверждает Саона. – Наряду с воспитанием собственных детишек Алла Борисовна хочет по максимуму помогать и чужим. Я вижу, что Примадонна займется новым делом с большим удовольствием. Школа будет в перспективе набирать обороты и выйдет на хороший уровень.

Надо отметить, что Алла Борисовна уже пыталась открывать школу для одаренных детей в Москве. Тогда она работала в паре со своей подопечной из «Фабрики звезд» Ирсон Кудиковой. Впрочем, их учебное заведение просуществовало всего несколько лет, после чего закрылось. Говорят, что оказалось нерентабельно. Судя по всему, Алла Борисовна теперь решила действовать сама. По словам Саоны, в новом начинании Примадонна поддержит только Максим Галкин.

– У них хорошие отношения, – продолжает женщина. – Пара живет свободно, не ставя друг для друга рамки. У них дружная семья. Они дают друг другу полную свободу действий. Если кому-то из них надо уехать, так они смело это делают. Алла и Максим не упрекают друг друга, не достают постоянными расспросами. Они живут каждый в свое удовольствие.

Эту пару объединяет не только любовь, но и общие дела. Открытие школы их отношения не испортит, а только укрепит. Дело в том, что люди они взрослые и самодостаточные. Каждый понимает, как жить и для чего.

У них нет времени на то, чтобы мотать друг другу нервы. Им вместе хорошо и комфортно.

Тема: Максим Галкин

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Алла Пугачева #новости шоу-бизнеса

Рубрика: Шоу-бизнес

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