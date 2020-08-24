"Лопнули глаза, слезла кожа": Кравец – об издевательствах над телом Легкоступовой

Актриса и певица Алена Кравец в ужасе от одной мысли о том, что произошло с певицей.

Со дня смерти Валентины Легкоступовой прошло уже десять дней. Актриса и певица Алена Кравец признается, что до сих пор не может прийти в себя после похорон исполнительницы хита «Ягода-малина».

Своими эмоциями Кравец поделилась с корреспондентом Sobesednik.ru.

– Я до последнего не верила, что Валентину будут сжигать, – со слезами на глазах говорит Алена.

Я интересовалась этим вопросом и знаю, как происходит кремация: лопаются глазные яблоки, слезает кожа. Покойник словно встает из гроба, и его корежит. А если он вдруг до конца не сгорел, то кости перемалывают до порошка в специальной мельнице.

Уже от осознания этого у меня мороз по коже, – продолжает Кравец. – Как же будут жить дети Легкоступовой, зная, что сами отправили тело красавицы-матери в печь?! Она им в кошмарах не будет являться? Недаром ведь церковь не приветствует кремацию, ведь это издевательство над созданным богом телом.

Алена Кравец // Фото Instagram

Я знаю, что некоторые коллеги предлагают семье Легкоступовой сделать из праха искусственные камни, которые можно потом превратить в сережки или подвески, – уверяет Алена. – Я надеюсь, до этого не дойдет, ведь это цинизм и кощунство. Надеюсь, что и развеивать прах не будут, как настаивает вдовец Валентины. Очень хочется, чтобы появился красивый памятник, куда можно прийти, положить цветы, помолиться за упокой души, поставить свечку.

Кравец знает, что с 2001 года Легкоступова носила звание Заслуженной артистки России. В этом случае ей полагается место на одном из престижных столичных кладбищ – Кунцевском, Троекуровском.

– Если уж даже Юлии Началовой, у которой никаких званий не было, смогли пробить бесплатный участок под захоронение на Троекуровском, то тут точно никаких бы проблем не возникло, – уверена Кравец. – Видимо, родственники просто не захотели. Я слышала, дочь Валечки придерживается иудейских традиций. Возможно, по ним она и хоронила мать, я не знаю.