Время – деньги. Азиза объяснила, куда пропал гроб с телом Легкоступовой

Певица считает, что в действиях родственников покойной певицы не было злого умысла, все произошло случайно.

Похороны Валентины Легкоступовой на Троекуровском кладбище закончились грандиозным скандалом. Фанатам звезды, собравшимся возле траурного зала, не позволили проводить любимую артистку достойно – так, как она это заслуживала.

Вначале была организована церемония прощания с Легкоступовой. Собравшимся разрешили подойти к гробу с исполнительницей и сказать несколько слов.

После этого поклонников попросили выйти на улицу. Там они терпеливо ждали в течение часа.

Фанаты были уверены, что устроят Легкоступовой оглушительные овации в последний раз! Так полагается в актерской среде. Но гроб с Валентиной к ним так и не вынесли.

– Похоронили Валентину не по-людски, – возмущались поклонники. – Она и так была обделена вниманием при жизни! А здесь осталась и без последних аплодисментов.

Поклонники обвинили родных Легкоступовой в том, что они не смогли достойно проводить артистку в последний путь.

Певица Азиза, присутствовавшая на церемонии прощания, внесла ясность в происходящее. Она посоветовала «не казнить родственников Валентины». Оказалось, без последних аплодисментов Легкоступова осталась из-за технических моментов.

– Валентину кремировали, – вздохнула артистка. – Гроб в этом случае невозможно вынести на улицу или куда-то еще. Он сразу уходит под пол вместе с техническим сооружением, на котором стоит! Так произошло и с Валентиной. Плюс ко всему — ограниченное время (которое к тому же стоит денег. Похороны Легкоступовой, в которых аренда зала была лишь частью трат, вылетела родным звезды в копеечку. — Прим. Sobesednik.ru).

К сожалению, в последнее время умирает очень много людей. На прощание отводится час. Еще полчаса на отпевание. Все расписано по минутам.

Я хочу сказать, что все прошло достойно! Хотя, конечно, до сих пор не верится, что Вали больше с нами нет.