"Халтура и туфта!": Соседов раскритиковал Лолиту за работу в театре

Появление Лолиты в труппе театра «Модерн» активно обсуждают в театральной среде. Напомним, Лолита сыграет Агафью Тихоновну в постановке Юрия Грымова «Женитьба». Музыкальный критик Сергей Соседов от смены амплуа Лолиты не в восторге. Он призывает не тратить деньги на «туфту».

– Думаю, это будет халтура, – считает критик. – Конечно, должны быть худсоветы, которые не допустят заведомой халтуры. Грымов, по моему мнению, не слишком даровитый режиссёр, но ушлый, с хорошо подвешенным языком. Все, что он делал (кроме рекламы), было абсолютно посредственно, с кучей ошибок и просчетов. Которые он умел представить как «новое слово в искусстве».

На самом деле Грымов – человек, который умеет находить деньги под свои воздушные замки, ему это удаётся. Ну, так вот написано ему на роду.

Другой в десять раз даровитее и будет стараться изо всех сил, но ничего не добьётся и денег не найдёт. А здесь вот такая фортуна.

Сергей уверен: появление Лолиты в одном из спектаклей в очередной раз подтвердит правоту его слова.

– Все это унижение великой литературы и унижение театра, – заявляет Соседов.

Лолита ни разу не Агафья Тихоновна, – убежден критик. – Да, она прекрасный, откровенный, искренний человек, хорошая певица, но... никак не Агафья Тихоновна. Лицо, фактура, сам типаж не нее.

А согласилась она играть, потому что Грымов нашёл денежки, – продолжает мысль Соседов. – Рассчитано все это на необразованную, пошлую, невзыскательную публику, которая понесёт Грымову и компании свои кровные, надеясь увидеть что-то «такое-этакое». А увидят они халтуру, упакованную под некий «модерн» и слоган «Гоголь всегда современен». Задача журналиста в этом случае, мне кажется, предупредить зрителя. Не покупайтесь на туфту! Вас дурят! Я бы вообще призвал бойкотировать подобные перфомансы.