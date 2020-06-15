Юрий Грымов: Думаю, Лолита войдет в труппу театра "Модерн"

Певица Лолита Милявская, о которой в последнее время много говорят в прессе и на телевидении в связи с очередным разводом, согласилась выйти на театральную сцену – в спектакле «Женитьба» в роли невесты Агафьи Тихоновны Купердягиной. Художественный руководитель театра «Модерн» и режиссер постановки Юрий Грымов рассказал Sobesednik.ru о будущем спектакле.

Юрий Грымов

– По-моему, драматург Александр Островский сказал фразу, смысл которой – «пьесу вы можете прочитать и дома, а в театр вы приходите смотреть спектакль». Вот и меня всегда интересовал угол зрения! – говорит Юрий. – Я придумал соединить пьесы «Женитьба» Николая Гоголя, «Женитьбу Бальзаминова» Островского и чеховскую «Свадьбу». И даже немного вспомнить «Женитьбу Фигаро» Бомарше. Смешивать, но не взбалтывать!

Вспомните гоголевскую «Женитьбу» (а именно она взята за основу будущей постановки): там же никто никого не любит! То, что сегодня случилось в нашем мире. Жену себе заказывают, как опцию в машине: «хочу, чтобы она по-французски говорила»! Времена не изменились, только сильнее все это проявилось. Люди хотят любви, но ничего для этого не делают. И мне захотелось об этом рассказать со сцены.

– Но почему пригласили именно Лолиту? Вас могут заподозрить в попытке поймать хайп: вы пригласили известную эстрадную певицу, о которой в последнее время многие говорят в связи с очередным разводом…

– С Лолитой я дружу уже лет тридцать. Знаю как яркую актрису, она же по образованию – драматическая актриса. Да, у нас будет комедия, но на злободневную тему.

Мне важно, что наш театр «Модерн» – полярный. У нас идут и «Война и мир» Толстого, и спектакль про Курта Кобейна из группы «Нирвана», и рядом будет «Женитьба», условно говоря, Николая Гоголя. В этом и есть современный театр. Понимаете, на хайпе вы не сможете построить театр. Я – за разнообразие.

Мне показалось, что такая харизматичная женщина, как Лолита, с ее биографией наилучшим образом подходит под Агафью Тихоновну. Больше скажу: думаю, она войдет в труппу нашего театра не как приглашенная звезда, а как штатная актриса. Писали пьесу вместе с моим давним соавтором Леной Исаевой специально под Лолиту. Ведь ее я воспринимаю прежде всего как драматическую актрису.

– Будет ли Лолита исполнять песни в спектакле?

– Нет, это же на поверхности – раз эстрадная певица, то должна петь. Есть правила игры, которые не буду нарушать. Не хочу, чтобы она в спектакле пела.

– Слышал, что пока репетиции проходят в онлайн-режиме?

– Пока мы обсуждаем в онлайн-режиме какие-то сцены, назвать это репетициями в прямом смысле слова нельзя. Я вообще не понимаю, как такое возможно. В июле мы начнем уже встречаться и репетировать в обычном режиме.