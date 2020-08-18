Складки на животе и под подбородком: Самойлова толстеет, догоняя Софью Эрнст

Жена Джигана мечтает набрать вес и завидует пышным формам Софьи Эрнст.

Супруга гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста – Софья Эрнст, которая не балует фанатов активностью в социальных сетях, расслабилась на отдыхе и начала постить фото в купальнике. Судя по подписям, актрису беспокоит набранный после третьих родов лишний вес.

«Посидеть у водопада и успокоиться. Может, поэтому у японцев везде водопады... я, за неимением водопада, хожу успокаиваться в холодильник. У кого, что болит, тот о том и...» – написала Софья.

Поклонники бросились поддерживать любимицу и говорить, что ночные походы к холодильнику – это святое, и что ее фигуре ничто не навредит.

Софья продолжила тему и выложила два фото в stories: одно в слитном купальнике с подписью «По дороге "в форму"», второе – с мороженым и комментарием «Немного отклонилась с маршрута».

Судя по фото в купальнике и учитывая, что совсем недавно Софья стала мамой в третий раз, выглядит она прекрасно.

«Конечно, не Оксана Самойлова, но выглядеть так спустя три месяца после родов... любая позавидует!» – восхитился телеграм-канал «Антиглянец».

Сама же Оксана Самойлова тоже расслабилась на отдыхе в Турции. Жена Джигана окончательно «отпустила ситуацию», начала активно есть и толстеть, чему очень рады все — и злопыхатели, которые нашли у Оксаны складки на животе, и сама Самойлова, которая часто жалуется на бешеный метаболизм и мечтает набрать аппетитные формы.