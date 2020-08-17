Молодой муж Надежды Бабкиной сделал себе новый нос. Фото

Евгений Гор, возлюбленный 70-летней Надежды Бабкиной, ошарашил своих поклонников.

В Instagram певец опубликовал фотографию с больничной койки. На снимке изображены ноги артиста в компрессионных чулках. Подписчики Гора тут же начали бить тревогу и расспрашивать Евгения о проблемах со здоровьем.

– Все хорошо. Перегородку исправлял! – пояснил молодой избранник Надежды Бабкиной.

Позже Гор пояснил, почему вынужден был облачиться в компрессионные чулки.

– А у нас это обязательная процедура перед операцией, чтобы тромбов не было, – рассказал артист.

Дело в том, что во время хирургического вмешательства у пациентов замедляется ток крови. Именно поэтому перед операцией необходимо надеть специальные чулки, которые помогут улучшить циркуляцию.

Самому Гору, похоже, чулочки показались забавными.

– Возможно, стоит пойти в или на балет, – иронизирует артист.

Подписчики Гора не остались в стороне и принялись подшучивать над ним.

– Твои ноги созданы для балета или чулок, – написала артисту одна из его поклонниц. – А что ты скажешь, когда встанешь на шпильки…

Евгений оценил «подкол» и ответил девушке в той же шутливой форме.

– Это тоже необходимо в больнице? – спросил Гор. – Блин, зачем я тогда балетки покупал?!

– Ходи так, и все только ноги заметят, а на нос даже не обратят внимания, пока заживет, – посоветовала Евгению другая подписчица. – А пока лежишь, придумай новый аромат (Гор уже много лет занимается аромапродукцией для дома. – Прим. Sobesednik.ru) или, например, чулки с разными ароматами из твоей коллекции.

Стоит отметить, что Надежда Бабкина о госпитализации гражданского мужа пока никак не высказалась. Судя по страничке певицы в Instagram, она сейчас вовсю занимается репетициями с ансамблем «Русская песня». Кстати, когда сама Бабкина лежала в больнице с пневмонией, ее возлюбленный тоже никому ничего не говорил о ее самочувствии. Возможно, в их семье такие правила.